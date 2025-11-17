Castellón prevé recuperar hasta un 80 % de la cosecha de aceituna tras la sequía de 2024

La provincia de Castellón espera una cosecha de aceitunas del 60 al 80 % de su potencial productivo en esta campaña, según la Asociación Valenciana de Agricultura (AVA-ASAJA), lo que supone una recuperación respecto a 2024, cuando muchas almazaras permanecieron cerradas debido a la sequía.

El responsable comarcal del Alto Palancia y delegado de Segorbe, José Selma, explica que “las lluvias de primavera y otoño han permitido alcanzar una producción mediana, y estamos recolectando aceitunas a buen ritmo”. Por su parte, el delegado de Soneja, José Ignacio Martínez, señala que en su zona la producción supera el 80 % del potencial, mientras que únicamente los olivos más envejecidos presentan rendimientos reducidos, aunque la poda garantizará una buena cosecha el próximo año.

No obstante, en otras zonas de Castellón como el Maestrat, las perspectivas son negativas. El delegado de Xert, Iván Mular, asegura que “no vamos a recoger prácticamente nada. De cada diez olivos, solo en tres encuentras aceitunas”, mientras que en Albocàsser se estima una reducción del 70 % por heladas, sequía y plagas, y en la Vall d’Alba y Cabanes la pérdida puede alcanzar hasta el 100 % debido a heladas tardías.

A nivel autonómico, AVA-ASAJA estima una merma media del 30 % en Valencia y Castellón, aunque con una sensible recuperación respecto a la campaña pasada. En Utiel-Requena, por ejemplo, las lluvias recientes permitieron engordar los frutos y limitar la caída de producción, mientras que en zonas como la Canal de Navarrés la cosecha es aún baja y los precios iniciales resultan insuficientes para cubrir costes.

El Ministerio de Agricultura sitúa el aforo autonómico en 18.557 toneladas, ligeramente por debajo de la media de las últimas cinco temporadas, aunque superior a 2024. En España, la producción de aceite de oliva descenderá un 3 % interanual, hasta unas 1.372.000 toneladas, con Andalucía, principal productora, reduciendo su aforo un 5 %.

En este contexto, AVA-ASAJA reclama al Gobierno la publicación de ayudas excepcionales por la sequía, el mantenimiento en la futura PAC de la ayuda al olivar por superficie y el desarrollo de infraestructuras hídricas que garanticen la estabilidad de la producción.