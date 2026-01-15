Castellón presenta en FITUR 2026 una apuesta por la desestacionalización con el eclipse solar y grandes eventos como ejes

El Ayuntamiento de Castellón presentará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero, una propuesta centrada en la desestacionalización turística y en grandes eventos con proyección internacional, como el eclipse total de sol del 12 de agosto, Escala a Castelló o el Festival del Viento.

Así lo han explicado la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, durante la presentación de la programación con la que la ciudad acudirá a la feria, bajo el lema “Castellón es otra cosa”.

Carrasco ha señalado que el Ayuntamiento acude un año más a FITUR “para compartir lo mucho que en materia turística tenemos para ofrecer”, con una estrategia “clara, coherente y alineada con un modelo de ciudad que cree en su potencial”. La alcaldesa ha subrayado que el turismo es “uno de los pilares del futuro de Castellón” y ha remarcado la apuesta municipal por alargar la temporada más allá del verano.

El principal reclamo de la programación será el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, un fenómeno que, según ha destacado Carrasco, “hace 105 años que no se produce” y que situará a la ciudad “en el mapa internacional”. La alcaldesa ha afirmado que las playas de Castellón y el planetario “van a ser uno de los mejores lugares del mundo para vivirlo”, y ha añadido que el evento ya ha despertado el interés de turoperadores y ha generado reservas hoteleras.

Junto al eclipse, Castellón promocionará en FITUR Escala a Castelló, un evento que ha consolidado el puerto como espacio cultural y turístico, y que este año refuerza su dimensión internacional con alianzas con las ciudades de Sète (Francia) y La Spezia (Italia), dentro de la denominada vía mediterránea. También tendrá un papel destacado el Festival del Viento, que celebra su tercera edición y pone en valor las playas de la ciudad.

Carrasco ha resaltado además la calidad del litoral castellonense, con playas “de arena fina y agua cristalina”, abiertas con todos sus servicios desde Semana Santa, lo que, a su juicio, refuerza el modelo de turismo activo, saludable y familiar que defiende el consistorio.

La programación se completa con la promoción del turismo gastronómico, el turismo deportivo —con eventos de ámbito autonómico, nacional e internacional—, las fiestas fundacionales de la Magdalena, declaradas de Interés Turístico Internacional, y el turismo de congresos, que en 2025 reunió más de 35 eventos y unas 5.000 personas.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado que el lema “Castellón es otra cosa” nace de la reivindicación del “orgullo de ser y sentirse de Castellón” y se plantea como “una declaración de intenciones” de una ciudad que apuesta por un turismo “sostenible, diversificado y de calidad”.

Miralles ha detallado que Castellón contará con dos presentaciones principales en el estand de la Comunitat Valenciana: una dedicada al eclipse solar, el miércoles 21 de enero, y otra centrada en el Festival del Viento, el jueves 22. Además, se presentará una nueva edición de Escala a Castelló, showcookings gastronómicos, los eventos deportivos previstos para 2026, la nueva oficina de turismo de congresos y una jornada especial dedicada a las fiestas de la Magdalena.

Durante el fin de semana, coincidiendo con la apertura de la feria al público, el estand de Castellón se transformará en un espacio interactivo con actividades dirigidas especialmente al público joven y familiar.

“Acudimos a FITUR con una propuesta sólida, diversa y ambiciosa, que refleja el presente y el futuro de Castellón como destino turístico”, ha concluido la concejala.