Castellón presenta su Escuela de Segunda Oportunidad como referente estatal en educación para jóvenes

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, ha visitado la Escuela de Segunda Oportunidad ubicada en el Casal Jove del Grao, cuyo modelo educativo ha sido seleccionado como ejemplo a nivel estatal y será presentado en el 17.º Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE).

Durante la visita, Carrasco ha participado en una actividad con los alumnos, en la que se trabajaron valores como el respeto y el trabajo en equipo.

La alcaldesa ha destacado que el reconocimiento a este modelo educativo "consolida a Castellón como Ciudad Educadora y permite intercambiar experiencias con otras ciudades". Además, ha resaltado la labor de los profesionales, psicólogos y profesores que apoyan a jóvenes en situación vulnerable, facilitándoles el acceso al mercado laboral.

Desde 2022 hasta 2024, han pasado por la Escuela de Segunda Oportunidad 174 alumnos, de los cuales 29 han conseguido un empleo y 76 han retomado sus estudios. En 2024, 13 alumnos encontraron trabajo gracias a esta iniciativa.

El modelo educativo será presentado próximamente en Viladecans, en el marco del 17.º Encuentro RECE, dentro del eje "Hubs educativos del futuro para el abandono escolar cero". También se darán a conocer los programas Comunica Jove y Espai Jove.

El Ayuntamiento de Castellón impulsa esta escuela mediante un convenio con Acción contra el Hambre, con una dotación de 60.000 euros.

La Escuela de Segunda Oportunidad está dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de desocupación que abandonaron prematuramente sus estudios o no completaron la enseñanza obligatoria.

Carrasco ha subrayado la importancia del modelo para que los alumnos adquieran herramientas que les permitan reorientar su vida, combatir el absentismo escolar y mejorar su empleabilidad. El equipo docente, formado por psicólogos y profesores, prepara a los jóvenes para superar las pruebas de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o acceder a ciclos formativos de Formación Profesional.