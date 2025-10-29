Castellón prepara Todos los Santos con una inversión de más de 230.000 euros en mejoras de los cementerios

Con motivo de la festividad del 1 de noviembre, los dos cementerios de Castellón permanecen abiertos de 9:00 a 18:00 horas, en horario ininterrumpido para facilitar las visitas escalonadas. El ayuntamiento de Castellón ha recepcionado las obras de reparación de viales del cuadro Santa María Fase II, del cementerio de San José de Castellón que han contado con una inversión de 155. 709 euros. Según el equipo de gobierno, el consistorio ya supera la inversión de 230.000 euros en mejoras de la accesibilidad de este cementerio en apenas dos años.

Cabe recordar que el año pasado se llevaron a cabo las obras de reparación de los viales del cuadro San Antonio y la primera fase del cuadro de Santa María, con una cuantía de 74.378 euros.

Operativa especial para la festividad de Todos Los Santos

Durante los días previos al 1 de noviembre se ha intensificado la limpieza y mantenimiento del recinto, incrementándose los turnos de limpieza en las instalaciones (baños, capilla, accesos). Estas actuaciones de mantenimiento han consistido en el saneamiento y pintado de toda la fachada principal del cementerio San José, este año además se ha restaurado el acceso principal al camposanto. En concreto, se ha restaurado la puerta de hierro ornamental.

Se han construido 70 nuevas unidades de columbarios en el cuadro San Pancracio del Cementerio destinada a la colocación de urnas de cenizas. Y, como todos los años, se ha procedido al pintado de los bancos de obra que se encuentran distribuidos por todo el camposanto. También se contempla la colocación de jardineras destinadas a la decoración floral del recinto para la festividad de Todos los Santos y días previos.

En lo que respecta a las instalaciones del Nuevo Cementerio del camino la Enramada, el esfuerzo se centra en el mantenimiento de jardines, poda de arbustos y limpieza. Este año se ha procedido a pintar todo el muro perimetral y el edificio central de oficinas, así como los edificios de baños exteriores. En el propio edificio principal se ha realizado una nueva decoración de la recepción así como de las salas velatorio.

Servicio especial de Autobuses y Policía

El consistorio habilita una línea especial de autobús urbano que une el parque Ribalta (La Farola) con el cementerio San José y el Nuevo Cementerio.

En el entorno del Cementerio de San José se han previsto cuatro zonas de parkings para poder estacionar: una junto a la UJI, otros dos en los viales junto al Cementerio y un cuarto junto a Viveros Molina. En los accesos de ambos cementerios se establecerán aparcamientos reservados para personas con discapacidad. Agentes de policía Local y AMUS regularan el tráfico en el entorno a los cementerios. El dispositivo policial comenzara el lunes 27 de octubre para regular el tráfico y los accesos.

Actos Día de Todos los Santos

El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, a las 11:00 horas el Obispado de la Diócesis Segorbe-Castellón oficiará una misa de difuntos en el Cementerio de San José y al finalizar, a las 12:00 horas se realizará la tradicional ofrenda de difuntos en la cruz central por parte de la corporación municipal. Acto seguido, a partir de las 12:30 y una vez finalizados los actos religiosos, se celebrarán los diversos homenajes particulares, de asociaciones y agrupaciones a los difuntos en el Cuadro Civil del camposanto de San José