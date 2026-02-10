Castellón prepara exposiciones y actividades sobre eclipses solares antes del evento del 12 de agosto

ECLIPSE SOLAR

Onda Cero Castellón

El Ayuntamiento de Castellón ha organizado una programación especial en el Planetario con motivo del eclipse solar total que se podrá ver el próximo 12 de agosto. La iniciativa arranca este sábado y ofrecerá exposiciones, charlas y actividades gratuitas para conocer mejor este fenómeno astronómico y recordar los eclipses solares totales que tuvieron lugar en la provincia en 1860 y 1905.

Para el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, “la oportunidad única que vamos a tener con el eclipse solar total del próximo 12 de agosto la vamos a vivir desde ahora con exposiciones y actividades que permitirán conocer mejor este importante fenómeno astronómico, que atraerá a Castellón a miles de visitantes, no solo de España, sino también del extranjero”.

La primera exposición se inaugura el sábado 14 de febrero e incluye cerca de 30 paneles explicativos sobre los eclipses históricos en la provincia, acompañados de fotografías recuperadas de la época, algunas de origen internacional, con el asesoramiento del profesor Manuel Canseco.

La segunda muestra se inaugurará el viernes 27 de febrero en el hall principal del Planetario, con paneles fotográficos y material divulgativo que explican el proceso científico de un eclipse solar total y cómo se vivirá en Castellón en agosto.

Además, el 28 de febrero, de 11:00 a 13:00 horas, se realizará una observación solar con telescopios especiales desde el Planetario. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa a través de Eventbrite.

Vicent Sales adelantó que en los próximos meses se irán detallando todas las actividades hasta el 12 de agosto, fecha en la que se podrá observar el eclipse solar total desde Castellón, un fenómeno que se espera que atraiga tanto a público nacional como internacional.

