Castellón se prepara para acoger la XVIII edición del Congreso Internacional del Técnico Cerámico

LEER MÁS Montoro advierte que el 50% de los trabajos manuales desaparecerán antes de 2030 y reclama una revolución formativa en la industria cerámica

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento de Almassora la XVIII edición del Congreso Internacional del Técnico Cerámico, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón bajo el lema “Innovación Generativa”.

El encuentro, que aspira a superar los 350 congresistas registrados en la pasada edición, consolidará a la provincia como epicentro nacional e internacional del conocimiento técnico, la innovación y la investigación cerámica, según ha destacado el presidente de la ATC, Juan José Montoro.

La presentación ha contado con la participación del catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José María O’Kean, quien ha ofrecido una conferencia magistral titulada “Entorno económico y estrategias de creación de valor: nuevos consumidores, nuevas empresas”.

O’Kean ha analizado los principales desafíos del sector cerámico español en un contexto mundial marcado por la incertidumbre geopolítica, las políticas arancelarias, la inflación y el impacto de la inteligencia artificial. En su intervención ha subrayado que las empresas deben adaptarse a los nuevos patrones de consumo y a la transformación tecnológica que redefine la creación de valor y la competitividad.

Durante el acto también han intervenido la alcaldesa de Almassora, María Tormo, y el diputado provincial de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, quienes han reafirmado el compromiso institucional con una industria “clave para el desarrollo económico y social de la provincia”.

Tormo ha destacado que el lema de esta edición simboliza “una apuesta firme por el futuro de un sector que forma parte del ADN económico de nuestra tierra”, y ha recordado que el Ayuntamiento destina más de 800.000 euros a la modernización de polígonos industriales, continuando la inversión de un millón realizada el año anterior.

Por su parte, Pallarés ha subrayado que la cerámica “ha levantado empresas, familias y municipios, y ha convertido a Castellón en un referente mundial”, destacando la capacidad del sector “para reinventarse y avanzar” ante los nuevos desafíos de la digitalización y la inteligencia artificial.

Montoro ha incidido en que el congreso será “una cita ineludible” para reflexionar sobre el presente y el futuro del sector. “La cerámica no es solo un sector productivo, es una forma de entender la vida y una industria de la que dependen miles de empleos”, ha afirmado, poniendo en valor la fortaleza del clúster cerámico castellonense, considerado el mayor del mundo.

El XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico abordará en cuatro bloques temáticos cuestiones clave como la descarbonización, la digitalización y la inteligencia artificial, las tecnologías cerámicas y la experiencia de cliente, con la participación de expertos, investigadores, empresas e instituciones de todo el país.

La ATC, que celebrará en 2026 su 50 aniversario, cuenta con la colaboración de la Cátedra de Modelo Económico de la Universitat Jaume I y de decenas de entidades y patrocinadores que se suman a este encuentro anual de referencia para el sector.