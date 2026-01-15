El PP de Castellón pide la dimisión del presidente de Aena por sus críticas al aeropuerto

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha exigido la dimisión del presidente de Aena, Maurici Lucena, tras calificar de “penoso” el modelo aeroportuario de Castellón. Los populares han reclamado respeto para la provincia y para el aeropuerto y han criticado duramente al Gobierno de España, al que acusan de menospreciar esta infraestructura.

En un comunicado, el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha considerado que las declaraciones de Lucena suponen “un menosprecio” hacia la provincia. Según ha señalado, se trata de la segunda ocasión en menos de seis meses en la que el presidente de Aena realiza críticas de este tipo al aeropuerto de Castellón. “No es digno tener al frente de una institución estatal a una persona que de forma contumaz miente y descalifica”, ha afirmado Aguilella, quien ha insistido en la petición de dimisión.

El dirigente popular ha recordado que el pasado mes de septiembre Lucena ya calificó el aeropuerto como un “símbolo de despilfarro” y ha asegurado que “sus calumnias se desmontan con los mejores resultados de la historia de nuestro aeropuerto”. En este sentido, el PP ha defendido la gestión del aeropuerto y ha destacado los datos de actividad registrados recientemente.

Según ha indicado Aguilella, el aeropuerto de Castellón cuenta actualmente con 16 rutas regulares, ha alcanzado los 318.309 pasajeros y ha registrado 12.401 movimientos, cifras que, a juicio del PP, representan el mejor balance de su historia. “La mejor respuesta a los insultos es la de los resultados”, ha señalado, y ha añadido que el Gobierno de España y el presidente Pedro Sánchez “deberían poner de ejemplo la gestión óptima de la instalación”.

Desde el PPCS han atribuido estos resultados al trabajo realizado por el Consell y la Diputación de Castellón, ambas gobernadas por el PP, y han defendido que la infraestructura se ha convertido en un motor de riqueza para la provincia. “Estamos orgullosos de que esta riqueza siga haciendo grande a una provincia que no se somete a humillaciones”, ha afirmado Aguilella.