Castellón y Peníscola presentan una temporada cultural con más de cien propuestas para 2025/2026

Castellón y Peníscola presentan una ambiciosa temporada cultural con más de cien propuestas para 2025/2026

La provincia de Castellón se prepara para vivir una temporada cultural cargada de actividad y diversidad artística. El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentado la programación 2025/2026 que se desarrollará en espacios emblemáticos como el Teatre Principal, el Auditori de Castelló, el Museu de Belles Arts, el Espai d’Art Contemporani de Castelló y el Palau de Congressos de Peníscola, con más de cien propuestas para todos los públicos.

Teatre Principal de Castelló

El Teatre Principal inicia la temporada con ocho espectáculos de abono y 16 actividades culturales para el último trimestre del año. La programación arranca el 11 de octubre con ‘Un menú tancat’, de Jordi Casanovas, y continúa con el circo premiado ‘QOROQ’ y el clásico ‘Un tren llamado deseo’, protagonizado por Nathalie Poza y Pablo Derqui. En noviembre, destacan ‘La verdad’ con Joaquín Reyes, ‘Cuatro días, cuatro noches’, y ‘Viejos tiempos’ con Ernesto Alterio. La temporada se cierra con ‘Casa calores’ y ‘Esencia’, con Juan Echanove y Joaquín Climent. Además, habrá propuestas familiares como ‘Soy salvaje’, ‘Llar’ y ‘L’Illa del tresor’, monólogos, y actuaciones dentro del festival Trovam.

Auditori de Castelló

El Auditori presenta un otoño musical diverso con diez conciertos de abono y un total de 33 espectáculos, incluido el festival Trovam. La temporada comienza el 3 de octubre con el ‘Trio Zadig’ y sigue con conciertos de Moonwinds Simfònic, la Orquestra de la Comunitat Valenciana y la pianista Elena Font. En noviembre, la Orquestra Simfònica de Castelló y Abraham Cupeiro, y en diciembre, el violonchelista Matthieu Saglio junto a la violinista Leticia Moreno cerrarán la programación. Entre otras citas, se incluyen el espectáculo de Sara Baras dedicado a Paco de Lucía, conciertos de Candlelight, jazz de The Dan Barrett & Enric Peidro, y la actuación de Pantomima Full.

Museu de Belles Arts de Castelló

El museo reforzará su oferta con una gran exposición sobre el pintor renacentista Paolo da San Leocadio, junto a la muestra ‘Fly me to the moon, Méliès’ de Ximo Abadía. La programación familiar incluye ‘PlayCube’, ‘Mus’n’babies’, las jornadas ‘Minúscula Art & Infància’ y talleres diversos. También se potenciarán actividades musicales y encuentros culturales bajo ciclos como ‘A viva veu’, ‘Les Arts al Belles Arts’ y ‘Museu Obert’, que incluirá conferencias y charlas.

Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC)

El EACC acogerá la primera exposición individual en España de la artista sudafricana Candice Breitz, junto a actividades y visitas guiadas como ‘Veus prestades’ y ‘Càpsula’. Su espacio sonoro contará con propuestas de Tiemei, Alberto Lucendo, Blood Quartet y Los caballos de Düsseldorf. El ‘Espai Cinema’ rendirá homenaje al movimiento ‘No Wave Cine’ con coloquios tras cada proyección. También habrá actividades de improvisación musical, danza, talleres didácticos y un programa para los más pequeños.

Filmoteca en el Raval y Paranimf

La Filmoteca Valenciana mantendrá su programación en Castellón con el ciclo ‘Minimalisme i emoció (III)’ dedicado al director finlandés Aki Kaurismäki y el ciclo Premios Lola Gaos 2025 en el Teatre del Raval. Por su parte, el Paranimf de la UJI celebrará el centenario del nacimiento del actor Marcello Mastroianni y proyectará una selección de estrenos alejados del circuito comercial.

Palau de Congressos de Peníscola

El Palau de Congressos ofrecerá una variada programación teatral con obras como ‘Cuina!’ de Patricia Pardo, ‘Cuatro días, cuatro noches’ y ‘Maleïdes dames’, además de una cuidada selección cinematográfica que incluye títulos como ‘Sirat’ y ‘Condenados’. También acogerá conciertos como el ‘Intercanvi musical de bandes de Música’ y el ‘Concert de Santa Cecília’ en colaboración con el Ayuntamiento de Peñíscola.

Con esta amplia y variada programación, Castellón y Peníscola consolidan su posición como referentes culturales en la Comunitat Valenciana, ofreciendo opciones para todos los gustos y edades.