Castellón y Paraná (Brasil) trabajan para estrechar lazos en logística y energías renovables

La Cámara de Comercio de Castellón, en colaboración con PortCastelló, ha organizado una misión inversa del Estado brasileño de Paraná en el marco del proyecto internacional “Corredores Descarbonizados Mercosur–Unión Europea”. El objetivo principal es identificar oportunidades conjuntas en sectores estratégicos como la logística portuaria, el agronegocio, la descarbonización, el transporte sostenible y las energías renovables.

La delegación fue recibida en la sede de la Cámara de Comercio por la presidenta, Mª Dolores Guillamón, y el responsable de Internacionalización, Joaquín Andrés, junto con Adolfo Noguero, director comercial y de desarrollo de negocio de la Autoridad Portuaria de Castellón.

Durante la jornada, la delegación brasileña mantuvo reuniones con empresas y entidades clave de la provincia. El programa incluyó encuentros con Singlar Agencia Marítima, una presentación de oportunidades logísticas y portuarias en PortCastelló y una visita a la Dársena Sur. También se reunieron con Portsur Castellón, Masol Iberia Biofuel, BP España, Rallo Servicios Logísticos y Nuppec Logística.

Esta misión forma parte de una agenda más amplia que abarca visitas en Madrid, Las Palmas y Córdoba, y coincide con la presencia del gobernador de Paraná y varios de sus secretarios en España, lo que subraya la relevancia institucional del proyecto.

Mª Dolores Guillamón señaló que “la visita de esta delegación brasileña es una excelente oportunidad para abrir nuevas vías de colaboración en sectores de futuro como la descarbonización, la logística y las energías renovables. Castellón cuenta con un ecosistema empresarial y portuario preparado para dar respuesta a estas demandas y contribuir a proyectos estratégicos que refuercen la competitividad tanto de Brasil como de nuestra provincia”.

Esta misión de prospección también abre la puerta a una futura misión ampliada prevista para 2026 o 2027, que incluirá rondas bilaterales de negocio entre empresas brasileñas y castellonenses, consolidando un puente de cooperación a largo plazo entre Paraná y la provincia.