“Castellón es otra cosa”: la ciudad se presenta en FITUR 2026 con una oferta turística única y diversificada

La concejala de Turismo del Ayuntamiento de Castellón, Arantxa Miralles, ha explicado que el lema “Castellón es otra cosa” nace de la reivindicación del “orgullo de ser y sentirse de Castellón” y se plantea como “una declaración de intenciones” de una ciudad que apuesta por un turismo “sostenible, diversificado y de calidad”.

Miralles ha detallado que Castellón contará con dos presentaciones principales en el estand de la Comunitat Valenciana: una dedicada al eclipse solar, el miércoles 21 de enero, y otra centrada en el Festival del Viento, el jueves 22. Además, se presentará una nueva edición de Escala a Castelló, showcookings gastronómicos, los eventos deportivos previstos para 2026, la nueva oficina de turismo de congresos y una jornada especial dedicada a las fiestas de la Magdalena.

Arantxa Miralles | OCR

Durante el fin de semana, coincidiendo con la apertura de la feria al público, el estand de Castellón se transformará en un espacio interactivo con actividades dirigidas especialmente al público joven y familiar.

“Acudimos a FITUR con una propuesta sólida, diversa y ambiciosa, que refleja el presente y el futuro de Castellón como destino turístico”, ha concluido la concejala.