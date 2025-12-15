Castellón ofrecerá hasta 24 plazas en escuelas vacacionales para alumnado de educación especial

- El Ayuntamiento de Castellón ha adjudicado en una Junta de Gobierno extraordinaria el contrato para la prestación del servicio de escuelas vacacionales dirigidas al alumnado de educación especial durante los periodos no lectivos de Navidad, Pascua, Magdalena y verano, por un importe de 98.175 euros.

El servicio ha sido adjudicado a la empresa Irela Lleuresport SL y estará destinado al alumnado de los centros de educación especial Castell Vell y Penyeta Roja, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y laboral durante los periodos vacacionales, según ha informado el consistorio.

Las escuelas vacacionales contarán con entre 8 y 24 plazas, en función del grado de discapacidad del alumnado, y se desarrollarán en el Centro de Educación Especial Castell Vell. Las familias interesadas deberán realizar la inscripción a través de las AMPAs de los centros o directamente mediante la empresa adjudicataria.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha señalado que este recurso “da respuesta a una petición clara de las familias” y ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la puesta en marcha de medidas que faciliten la conciliación, especialmente durante los periodos no lectivos.

Este servicio específico se suma a otros recursos municipales impulsados para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares, como la Escoleta de Vacances de Nadal, que este año ofrece 228 plazas.

La Escoleta de Nadal se celebrará del 23 de diciembre al 5 de enero, exceptuando los días de Navidad y Año Nuevo, en los colegios Castàlia, Herrero, Armelles y La Marina, en horario de 07.30 a 14.30 horas, con un precio de 64 euros por usuario. El programa cuenta con 57 plazas por centro, de las que seis se destinan a alumnado de aula de 2 años, e incluye actividades lúdicas y educativas con temática navideña.