Castellón liderará la subida del precio de la vivienda en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2026, según la IA

Castellón de la Plana será la ciudad de la Comunitat Valenciana donde más suban los precios de compra de vivienda durante el primer trimestre de 2026. Así lo anticipa el Índice Predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, que estima un incremento trimestral del 2,2% entre el 1 de enero y el 31 de marzo del próximo año, situando a la capital de la Plana por delante de Valencia y Alicante, donde se prevén descensos de precios.

Según este informe, mientras Castellón registrará una evolución positiva del mercado inmobiliario, Valencia experimentará una bajada del 3,0% y Alicante del 1,5%, convirtiéndose en las dos capitales con mayores caídas de precios dentro de la autonomía valenciana en este periodo.

El índice predictivo de Fotocasa utiliza Inteligencia Artificial y Big Data para anticipar la evolución trimestral del mercado de compraventa de vivienda en las capitales españolas. Desde enero de 2025, esta herramienta permite adelantarse a las tendencias del sector y analizar hacia dónde se desplaza la demanda residencial.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, explica que estas previsiones reflejan un cambio de tendencia hacia ciudades medias y capitales secundarias. “El mayor dinamismo de precios se está desplazando a mercados que aún cuentan con recorrido alcista y que están absorbiendo parte de la demanda que ya no puede acceder a las grandes capitales, donde los precios se han elevado de forma muy significativa”, señala. No obstante, Matos subraya que las subidas previstas responden a un crecimiento moderado y a un proceso de ajuste natural del mercado, “no a un nuevo ciclo expansivo”.

A nivel nacional, el índice anticipa subidas de precios en 33 capitales de provincia al cierre del primer trimestre de 2026, con especial protagonismo de ciudades del interior peninsular. Guadalajara (+10,1%) y Salamanca (+9,5%) lideran el ranking de incrementos trimestrales, seguidas de otras capitales de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

En contraste, el informe prevé bajadas de precios en varias ciudades del norte y del arco mediterráneo. Santander encabeza los descensos con una caída del 4,6%, seguida de Córdoba (-3,8%) y Valencia (-3,0%). En la Comunitat Valenciana, además de Valencia, Alicante también registrará un ajuste a la baja, mientras que Castellón se mantiene como la única capital autonómica con previsión de crecimiento.

Este escenario sitúa a Castellón de la Plana como uno de los mercados con mayor dinamismo relativo en el inicio de 2026, en un contexto de moderación generalizada y redistribución de la demanda residencial en España.