Castellón lanzará en septiembre nuevos cursos de Formación a la Carta

El Ayuntamiento de Castellón lanzará en septiembre tres nuevos cursos dentro del programa Formación a la Carta, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y reducir el desempleo mediante formación adaptada a las necesidades del mercado laboral. Los cursos serán de Panadería Artesanal, Instalación y Mantenimiento Eléctrico, y Certificado de Aptitud Profesional (CAP) Inicial en Transporte de Mercancías. Lo ha anunciado Juan Carlos Redondo, concejal de empleo.

Esta iniciativa, en colaboración con asociaciones empresariales locales, garantiza una oferta de empleo para al menos el 50% de quienes finalicen con éxito la formación. Desde su inicio, el programa ha desarrollado 12 cursos y ha logrado una tasa de inserción laboral del 55,83%. En el último año, cerca de 500 personas han conseguido empleo gracias a estas acciones formativas.

Las inscripciones deben realizarse a través de las asociaciones colaboradoras, y las plazas son limitadas. Para encontrar toda la información al detalle del procedimiento, se puede acceder a ella a través de la web del Ayuntamiento de Castellón.