Castellón lanzará una nueva campaña para compatibilizar ocio nocturno y descanso vecinal

El concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, ha informado del resultado de la última Mesa del Ruido donde se acordó, junto a la asociación de ocio nocturno On Castellón, emprender nuevas campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de compatibilizar ocio y descanso vecinal.

Toledo ha puesto en valor la predisposición colaborativa de la asociación a la hora de emprender acciones junto al gobierno municipal que persiguen garantizar la actividad de los locales de ocio nocturno sin renunciar a respetar los derechos de los vecinos.

“Esta nueva campaña informativa de concienciación está previsto que se active de cara a la próxima campaña navideña. A falta de concretar el lema de la campaña y otros aspectos de la misma, la intención es que esté en la calle y en las redes sociales en el mes de diciembre. Está dirigida especialmente a los usuarios del ocio nocturno en la calle Lagasca y Obispo Salinas, entre otras calles de la zona centro”, explica Toledo.

Cabe recordar que la Mesa del Ruido se reúne periódicamente para analizar la casuística del ruido en la ciudad. En ella participa también el concejal de Vía Pública, Cristian Ramírez, junto a técnicos municipales y Policía Local, además de la asociación de ocio nocturno On Castellón.