Castellón lanza ‘Black Friday Experience’ con animación, música en directo y descuentos en el comercio local

Castellón se prepara para vivir una tarde de compras y diversión con la campaña Black Friday Experience, que se celebrará el próximo viernes 28 de noviembre a partir de las 17:30 horas en el centro de la ciudad. La iniciativa, presentada por el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, y Charo Brocal, presidenta de la asociación Espai Comercial, tiene como objetivo dinamizar el comercio local en una de las fechas más destacadas del calendario comercial.

Animación con 20 personajes y figuras de gran formato

Durante toda la tarde, el centro de Castellón se llenará de vida gracias a 20 personajes que recorrerán las principales calles comerciales. La propuesta combina 15 animadores disfrazados que interactuarán con el público y cinco grandes figuras estáticas de 3 a 4 metros de altura, diseñadas para convertirse en uno de los principales atractivos visuales del evento.

La distribución temática será la siguiente:

Calle Alloza: cinco superhéroes.

Calle Mayor: cinco superheroínas.

Calle Colón: cinco bailarines que aportarán color y dinamismo.

Calle Enmedio: cinco figuras inspiradas en el mundo marino.

Música en directo en tres ubicaciones

La jornada también contará con música en directo en tres puntos estratégicos: Quatre Cantons, calle Enmedio y calle José Pascual Tirado, creando un ambiente festivo y continuo. En esta última ubicación se instalará además una ambientación especial inspirada en la naranja, dando identidad propia al espacio.

Marketplace municipal con descuentos especiales

Por primera vez, el Black Friday castellonense incorpora el nuevo marketplace municipal (disponible en web y app: comerciocastellon.es), donde los vecinos podrán comprar en 38 comercios de la ciudad y en los dos mercados municipales. Entre el 24 y el 30 de noviembre, las compras online contarán con descuentos de hasta 30 euros, y quienes utilicen los cupones recibirán otro del mismo importe para gastar en diciembre.

Alberto Vidal ha destacado que “con el Black Friday Experience queremos reforzar un comercio local fuerte, vivo y competitivo, y el marketplace es una herramienta clave para adaptar los negocios a los nuevos hábitos de compra y acercarlos a los vecinos de la forma más cómoda”.