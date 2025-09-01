Castellón intensifica las sanciones por vertidos ilegales de residuos

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha informado sobre las medidas que está adoptando el equipo de gobierno para controlar los vertidos de residuos en el término municipal, en el marco de una campaña de la Policía Local destinada a detectar y sancionar estas conductas.

Multas y vigilancia para frenar los vertidos en la vía pública

Durante 2025 se han emitido un total de 29 denuncias relacionadas con el depósito no autorizado de residuos en diferentes puntos de la ciudad. De ellas, 25 corresponden a infracciones de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana (OMCC) y 4 a la Ley 7/2022 de residuos y contaminación de suelos.

Las sanciones vinculadas a la OMCC incluyen casos como la acumulación de colchones, muebles, electrodomésticos y restos de poda en la vía pública, así como la reparación de vehículos y el vertido de escombros o residuos fuera de las papeleras habilitadas. El importe total de las multas podría alcanzar los 5.580 euros, con sanciones individuales de hasta 750 euros.

En cuanto a las denuncias basadas en la Ley 7/2022, se han identificado cuatro casos por vertido de grandes cantidades de escombros, electrodomésticos, quema no autorizada de restos de poda y transporte irregular de residuos de obra, con multas que pueden llegar a 3.200 euros. En 2024, se tramitaron un total de 37 sanciones por motivos similares.

La alcaldesa ha recordado que la Policía Local continúa con una campaña intensiva de vigilancia y sanción, utilizando incluso vehículos camuflados, y que próximamente se instalarán cámaras en los puntos considerados más conflictivos. “En estos momentos ha finalizado la fase informativa de esta campaña y se va ‘Tolerancia 0’ ante estas conductas”, ha señalado Carrasco, que ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana para denunciar estas prácticas.