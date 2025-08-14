Castellón instalará señales inteligentes en sus puertos de montaña para impulsar el cicloturismo

La Diputación de Castellón invertirá 514.366 euros en la instalación de 469 señales inteligentes en los 40 puertos de montaña de la provincia. El objetivo es reforzar la seguridad de ciclistas y conductores, y consolidar a Castellón como uno de los destinos cicloturísticos más destacados del país.

Las señales, equipadas con sensores de movimiento y conteo, alertarán a los vehículos de la presencia de ciclistas mediante luces LED y recopilarán datos en tiempo real que se integrarán en la plataforma IoT de la Diputación. Esta tecnología permitirá una mejor gestión del tráfico ciclista y del mantenimiento de las vías.

La presidenta provincial, Marta Barrachina, ha destacado que “la seguridad vial es una prioridad” y ha subrayado que esta iniciativa busca “ofrecer una experiencia excelente a los ciclistas que recorren nuestras carreteras”.

La actuación se financia con fondos europeos Next Generation y recursos propios, y forma parte del impulso al Club de Producto Castellón Cycling, que promueve el turismo en bicicleta como motor económico y sostenible para la provincia.