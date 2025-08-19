Castellón instala cuatro nuevas fuentes en el centro tras una propuesta vecinal

Instaladas en la Plaza Escuelas Pías, Plaza del Real, Plaza Huerto Sogueros y calle Bartolomé Reus, gracias a los presupuestos participativos de 2024 y 2025.

La actuación, con una inversión cercana a los 25.000 euros, responde a una demanda vecinal y contribuye a aliviar los efectos de la ola de calor. El concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, destacó la importancia del proceso participativo, que permite a los ciudadanos proponer y decidir mejoras en sus barrios.

Además, el Ayuntamiento ultima nuevas bases para los presupuestos participativos de 2026 y 2027, que permitirán presentar propuestas también de forma presencial y darán mayor protagonismo a los consejos de distrito en la selección de proyectos.

Además, también hay cambios en cuanto a la selección de las propuestas. Los ciudadanos o entidades sociales, como las asociaciones vecinales, serán los encargados de presentar las propuestas en función de las necesidades de cada barrio o distrito; sin embargo, serán los consejos de distrito los encargados de seleccionar las propuestas de la ciudadanía para llevarlas a cabo.