Castellón inicia la remodelación del Centro Cultural La Marina del Grau con una inversión de 400.000 euros

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada por la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, y el concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo, ha visitado las obras de remodelación del Centro Cultural La Marina del Grau, un proyecto que busca modernizar este espacio clave para la actividad cultural del distrito marítimo.

Carrasco ha subrayado que “con la reforma del Centro Cultural La Marina, estamos cumpliendo con la palabra dada a las asociaciones culturales del Grao y con un compromiso electoral ante la ciudadanía”. La alcaldesa ha destacado que el centro es sede de numerosas entidades, como la Unió Musical del Grau y su escuela de música, la colla de Dolçainers i Tabaleters del Grau, la asociación El Faro, la Associació Cultural ‘La Barraca’ y el Club Gimnàstica Tramuntana, entre otras, que pronto podrán disfrutar de las mejoras en sus instalaciones.

Entre las actuaciones más relevantes se encuentran la renovación del tapizado de todas las butacas, la sustitución de la moqueta del Salón de Actos, la mejora del escenario, la pintura interior de paredes y techos, la limpieza exterior de fachadas y cristaleras, así como la mejora de la cubierta y de la climatización del edificio. La inversión total de estos trabajos asciende a cerca de 400.000 euros, con un plazo de ejecución aproximado de cuatro meses.

“Son cientos las familias que participan en las actividades que nacen desde el Centro Cultural ‘La Marina’. Con esta reforma, queremos que cuenten con las mejores condiciones para desarrollar su labor cultural, deportiva y cívica”, ha explicado Carrasco, quien ha insistido en que estas obras también benefician a toda la ciudad por la intensa y variada programación que alberga el centro a lo largo del año.

Con esta intervención, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la cultura y el tejido asociativo del Grau, modernizando una infraestructura que necesitaba una actualización tras años de abandono por parte del anterior gobierno municipal.