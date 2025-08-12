eclipse 2026

Castellón inicia la cuenta atrás para el histórico eclipse total de sol a un año de la cita

La capital de la Plana se erige como el mejor lugar para contemplar este fenómeno “por su clima, capacidad de organización y por contar con el Planetario y las mejores playas de España para contemplar este fenómeno astronómico”

Onda Cero Castellón

Castellón |

Eclipse solar
Eclipse solar | Pexels - Foto de Drew Rae

Hoy estamos a un año del histórico eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 y que será visible solo en nuestro país, en Castellón se podrá visualizar 20:31 de la tarde cuando el sol se oscurecerá de manera total por un periodo de apenas 1 minuto y 34 segundos.

Desde el Ayuntamiento de Castellón, María España, la regidora de Cultural, ha comentado que “hace meses que trabajamos en una programación variada y diseñada para que todos los castellonenses, con la participación de varias concejalías, con nuestro Planetario como epicentro y lugar de referencia de las diferentes actividades que se van a realizar. Propuestas que van desde charlas de divulgación científica a propuestas de ocio y culturales para todos los públicos”.

