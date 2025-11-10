Castellón inicia la compra de viviendas sociales y aprueba la construcción de 123 pisos de protección pública

El Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Vivienda, ha anunciado que está en disposición de adquirir la primera de las viviendas sociales con cargo a un presupuesto histórico de 1,5 millones de euros destinado a ampliar el parque público de vivienda. La operación, que supera los 128.000 euros, se formalizará en los próximos días.

La concejala de Vivienda, Ester Giner, ha asegurado que “esta es la legislatura de la vivienda” y ha avanzado que se adquirirán al menos cinco viviendas antes de que finalice el año, con el objetivo de atender las necesidades de alojamiento de los ciudadanos, especialmente de los colectivos más vulnerables.

Giner ha subrayado que, frente a la inactividad del gobierno municipal anterior, este equipo está impulsando medidas tangibles para facilitar el acceso a una vivienda digna, incluyendo ayudas económicas, cesión de solares y promoción de pisos de protección pública.

En este sentido, recientemente se aprobó la licencia urbanística para la construcción de 123 viviendas de protección pública en la zona de Censal, distribuidas en dos edificios con inversiones de 2,3 y 3,7 millones de euros respectivamente, que suman 123 pisos destinados a ampliar la oferta pública en la ciudad.

Además, el gobierno municipal ha desbloqueado cinco puntos de expansión urbanística que permitirán construir cerca de 4.000 viviendas en los próximos años, más del 40% de ellas de protección pública, favoreciendo el acceso a la vivienda especialmente para jóvenes y familias con menos recursos.

Por último, la concejala ha recordado las ayudas al alquiler para personas vulnerables, víctimas de desahucios, trata o violencia de género, con un presupuesto cercano a 300.000 euros, así como la próxima línea de ayudas al alquiler para jóvenes prevista para 2026.