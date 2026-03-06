Castellón incorpora “LLEDÓ”, un asistente virtual con IA para informar sobre las Fiestas de la Magdalena

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado este viernes LLEDÓ, un nuevo asistente virtual basado en inteligencia artificial que permitirá consultar de forma rápida toda la programación de las Fiestas de la Magdalena 2026 a través de la web municipal.

La presentación ha corrido a cargo del concejal de Modernización, Paco Cabañero, y de la concejala de Fiestas, Noelia Selma, quienes han mostrado el funcionamiento de esta herramienta diseñada para facilitar el acceso a la información festiva.

LLEDÓ ya está disponible en la web del Ayuntamiento de Castellón y permitirá a la ciudadanía resolver dudas sobre los actos incluidos en el programa oficial de las fiestas, así como sobre las actividades organizadas por collas, gaiatas y entidades vinculadas.

Cabañero ha explicado que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal de modernización. Según ha señalado, el consistorio continúa avanzando hacia “una administración más moderna”, incorporando inteligencia artificial dentro del I Plan Estratégico de IA del Ayuntamiento de Castellón, que se presentará próximamente. En este sentido, ha destacado que la herramienta “transforma la atención al ciudadano en la web municipal durante las Fiestas de la Magdalena”.

Por su parte, Selma ha subrayado que el nuevo asistente virtual es fruto del trabajo conjunto de varias concejalías. “Es una muestra más del trabajo en equipo que se ha realizado y que no habría sido posible sin el esfuerzo y la colaboración de todos”, ha indicado.

Información en cuatro idiomas

El asistente virtual permitirá interactuar de forma sencilla con los usuarios y ofrecerá respuestas inmediatas sobre la programación festiva. Además, estará disponible en cuatro idiomas: castellano, valenciano, inglés y francés, con el objetivo de facilitar el acceso a la información a los turistas internacionales que cada año visitan la ciudad durante las fiestas fundacionales.

Desde el área de Modernización insisten en que el objetivo es “poner la tecnología al servicio de las personas” y facilitar la relación entre la ciudadanía y la administración, ofreciendo soluciones en tiempo real.

Buen arranque de “MarIA José”

La puesta en marcha de LLEDÓ llega una semana después de la presentación de MarIA José, el asistente virtual de la sede electrónica del Ayuntamiento para realizar trámites administrativos.

En sus primeros 15 días de funcionamiento, esta herramienta ha registrado 5.000 interacciones, con una media diaria de entre 240 y 400 consultas y entre 70 y 110 usuarios al día.

Además, presenta una tasa de automatización del 57 %, lo que indica que más de la mitad de las consultas pueden resolverse de forma automática.

Entre los trámites más solicitados por los usuarios destacan el volante de empadronamiento, el alta en el padrón, el certificado de empadronamiento, así como gestiones relacionadas con el registro general y la cita previa.