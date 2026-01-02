Castellón inaugura el año con un “Nadal del Circ” repleto de acrobacias y humor

La Plaza Mayor volverá a convertirse en una gigantesca carpa de circo al aire libre con la llegada de “'Nadal de Circ”, una de las citas culturales imprescindibles del inicio de año. Cuatro destacadas compañías desplegarán sus acrobacias y malabares los días 3 y 4 de enero, en sesión matinal y vespertina, a las 12.00 y 17.30 horas. Moi Jordana, La Finestra Nou Circ, Dudu Arnalot y Eunoia Kolektiva protagonizan este año un ciclo que reunió a más de 2.000 espectadores en su pasada edición.

Una de las novedades de este año es la instalación de unas gradas de madera, con capacidad para 180 espectadores, que permitirán una mejor experiencia y comodidad. Los nuevos módulos han sido adquiridos recientemente por el área de Cultura y se utilizarán en otros eventos al aire libre.

La inauguración del ciclo corre a cargo de la compañía catalana Moi Jordana con su espectáculo “Taller de malabares”, un show interactivo de circo y malabares donde el público participa activamente. Este montaje obtuvo el premio Zirkòlica de Circo de Cataluña, en 2023. Tras la sesión matinal (12.00 horas), tomarán el relevo los malabaristas de La Finestra y su “Royal Circ”. La compañía valenciana nos ofrecerá su caótica versión de cómo es el día a día de un gran malabarista y su inseparable ayudante.

La jornada matinal del 4 de enero tendrá a Dudu Arnalot como gran protagonista y sus problemas de “Insomnio”. El clown nos ofrece un viaje poético y entrañable, lleno de situaciones descabelladas, en búsqueda del sueño reparador. Los encargados de clausurar la presente edición de “Nadal de Circ” serán los acróbatas de Eunoia Kolektiva. Ocho artistas de circo que presentan “Tenet”, un espectáculo que cuestiona la percepción de la realidad y que fue ovacionado en la reciente Fira Tàrrega.

Desde la concejalía de Cultura destacan el éxito de un ciclo que trae a los mejores artistas circenses de España para disfrutar en familia.