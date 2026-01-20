Castellón expone los trofeos de la selección española femenina y retrasa la Fan Zone por luto

Los principales trofeos conquistados por la selección española de fútbol femenino ya pueden visitarse en el Ayuntamiento de Castellón. El consistorio ha decidido retrasar la apertura de la Fan Zone prevista en la plaza Mayor en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Desde este martes, el hall del Ayuntamiento acoge la exposición del Mundial logrado en 2023 y de los títulos de la UEFA Women’s Nations League obtenidos en 2024 y 2025. Las copas estarán abiertas al público en horario ininterrumpido, de 8.00 a 20.00 horas, coincidiendo con la celebración en la ciudad de la Supercopa de España femenina.

La Fan Zone abrirá finalmente el jueves

El Ayuntamiento ha anunciado que la Fan Zone de la plaza Mayor abrirá a partir del jueves, tras retrasarse su puesta en marcha como muestra de respeto a las personas afectadas por el grave accidente ferroviario de Adamuz.

Las actividades se desarrollarán jueves, viernes y sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.00 horas, con propuestas de ocio y deporte como música en directo, animación, juegos, entrevistas, futbolines, chutómetro, fotomatón 360º y partidos de fútbol 3x3.

Además, el sábado la plaza Teodoro Izquierdo ampliará la oferta con música y ‘food trucks’ de 15.00 a 19.00 horas, en las horas previas a la final.

Exposición y jornada “Supercampeonas”

Durante toda la semana, la Casa dels Caragols alberga una exposición fotográfica sobre la historia de la Supercopa, junto al trofeo de la competición que se disputa en el SkyFi Castalia. El horario es de lunes a viernes, de 9.00 a 20.30 horas, y el sábado, de 9.00 a 14.00 horas.

El programa se completa el viernes 23 con la jornada “Supercampeonas”, que se celebrará a las 12.00 horas en el Teatro del Raval y contará con la participación de referentes del deporte femenino y del ámbito social.

Calendario de la Supercopa

Todos los partidos se disputan en el SkyFi Castalia. La primera semifinal enfrenta este martes al Real Madrid y al Atlético de Madrid, a las 19.15 horas. La segunda se jugará el jueves, a las 19.00 horas, entre el FC Barcelona y el Athletic Club. La final tendrá lugar el sábado 24 de enero, a las 19.00 horas.