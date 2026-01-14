Castellón establece medidas especiales de movilidad por obras en la plataforma del TRAM

El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, ha anunciado este miércoles que, “con motivo de las obras en la plataforma del TRAM, en su paso por el bucle central, desde el Ayuntamiento de Castellón se han establecido una serie de medidas para facilitar la movilidad y minimizar las molestias en la zona en las próximas fechas, desde mañana jueves 15 de enero al domingo 25 de enero”.

Acceso garantizado para residentes y garajes

Entre las medidas adoptadas, Ramírez ha indicado que en la calle Alloza se permitirá el acceso a los garajes de particulares residentes, entrando por la calle O’Donnell y saliendo, como siempre, por Alloza.

En la calle Gasset, los residentes y propietarios también podrán acceder sin necesidad de utilizar itinerario alternativo. Asimismo, en las calles Temprado y Luis Vives se permitirá el acceso a residentes, propietarios de garajes y vehículos de carga y descarga durante estos días.

Minimizar el impacto de las obras

El concejal ha destacado que estas medidas buscan “reducir el impacto que siempre tiene una obra de esta envergadura, como la de la plataforma del TRAM, que supone una inversión de más de 1,3 millones de euros para mejorar este servicio, en el día a día de nuestros vecinos y vecinas”.

Ramírez ha añadido que “somos conscientes de que en algunos momentos se pueden producir inconvenientes puntuales con motivo de estos trabajos, por eso queremos anticiparnos, en coordinación con la Conselleria de Infraestructuras, para ofrecer todas las alternativas posibles”.

Beneficio a largo plazo para el TRAM

Finalmente, el concejal ha apelado a la comprensión de los ciudadanos: “Estas obras traerán consigo un beneficio notable a un servicio tan importante como es el que ofrece un transporte público como el TRAM, que se ha convertido en clave y una de las imágenes más reconocibles de la ciudad de Castellón”.