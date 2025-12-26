Castellón encara el último fin de semana de diciembre con frío y lluvias débiles

La provincia de Castellón afrontará el fin de semana del 27 y 28 de diciembre con cielos mayoritariamente nubosos, ambiente frío y probabilidad de lluvias débiles, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los datos de la red de estaciones de AVAMET.

El sábado estará marcado por la abundante nubosidad en todo el territorio provincial, con posibles precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el litoral y prelitoral, aunque sin descartar episodios puntuales en zonas del interior. Las temperaturas se mantendrán en valores propios del invierno, con máximas contenidas y mínimas bajas, especialmente a primeras y últimas horas del día. El viento soplará flojo, sin fenómenos significativos.

Para el domingo, la situación será similar, con predominio de cielos cubiertos y posibilidad de lluvias ocasionales de escasa intensidad. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, manteniéndose el ambiente frío, más acusado en el interior, mientras que en la costa los valores serán algo más suaves.

Según AEMET, este tramo final de diciembre se caracteriza por temperaturas ligeramente inferiores a la media y una atmósfera húmeda, una situación que también confirman los registros de AVAMET. En conjunto, el fin de semana en Castellón estará marcado por un tiempo invernal, sin episodios adversos destacados, pero con una sensación térmica fría y cielos grises.