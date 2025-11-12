Castellón diseña su III Plan Estratégico de Empleo con más formación y nuevos puestos de trabajo

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, se reunió con el concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, y con la jefa del negociado de la Agencia de Desarrollo Local, Reme Pavón, para definir las líneas maestras del III Plan Estratégico de Empleo 2026-2029.

Carrasco destacó que el nuevo plan seguirá potenciando las iniciativas que han tenido más éxito hasta ahora, con políticas que facilitan el acceso al empleo para los vecinos de Castellón.

Entre las medidas principales, los cursos de Formación a la Carta tendrán un papel destacado. Desde su lanzamiento al inicio de este mandato, han pasado de 1 curso en 2023 a 12 en 2025, sumando 20 cursos distintos en los dos primeros años. “El éxito es tal que muchas empresas ya solicitan ofertar más cursos de especialización”, afirmó la alcaldesa.

El Plan Propio de Empleo también será central, beneficiando este año a cerca de 100 personas en distintas áreas municipales, con una inversión de 2,5 millones de euros.

Otro eje clave del III Plan será el relevo generacional, asegurando la continuidad de profesiones y oficios que necesitan incorporar nuevos trabajadores, creando oportunidades de empleo inmediato para personas en situación de desempleo.

Carrasco subrayó la importancia de la colaboración público-privada, con empresas, asociaciones y colegios profesionales participando en el diseño de medidas específicas para mejorar la inserción laboral, como ocurre con los cursos de Formación a la Carta.

“La mejor política social para las familias castellonenses es contar con un puesto de trabajo estable”, señaló la alcaldesa, quien avanzó que en 2025 se generarán más de 500 empleos.

El Gobierno municipal quiere que el III Plan tenga un carácter abierto y participativo. Por ello, el próximo 4 de diciembre se realizará una jornada con agentes sociales, sindicatos, entidades como Labora y el SEPE, y representantes de otras administraciones, para perfilar las líneas del plan y garantizar que se adapte a las necesidades del mercado laboral.

Carrasco también recordó el éxito del II Plan Estratégico de Empleo, con un grado de cumplimiento del 99,73% y la creación de 2.407 empleos directos e indirectos, lo que demuestra la efectividad de estas políticas y la continuidad de estas iniciativas en los próximos años.