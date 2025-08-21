Castellón destina 1,8 millones de euros a ayudas para 35 entidades del Tercer Sector en 2025

La concejala Maica Hurtado ha subrayado que las ayudas se han abonado en el primer semestre, como ya ocurrió en 2024, lo que ha permitido que las entidades dispongan de la liquidez necesaria para desarrollar sus proyectos sociales.

Entre las novedades de este año, destaca un aumento de 10.000 euros en la ayuda al Banco de Alimentos y un nuevo convenio con la Asociación y Fundación Síndrome de Down Castellón para poner en marcha una escoleta de verano.

Las subvenciones más elevadas incluyen los 600.000 euros destinados a Cáritas Diocesana para atención a personas sin hogar y los 183.103 euros a Cáritas Interparroquial para programas de formación. También destacan los 81.370 euros para La Asociación de Padres de Personas con Autismo de Castellón y los 75.000 euros para Cruz Roja Española.

Hurtado ha reiterado el compromiso del gobierno local con el Tercer Sector, destacando que “estas organizaciones realizan una labor esencial para mejorar la calidad de vida de los castellonenses”.