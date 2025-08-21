Castellón destaca la labor de la Oficina de la Marjalería tras dos años en activo y más de 1.800 vecinos atendidos

Y lo hace con muy buenas cifras según el consistorio. En total al hacer balance, la oficina ha realizado un total de 1.832 consultas vecinales atendidas, según ha informado la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco.

Entre las principales actuaciones impulsadas a raíz de las demandas vecinales gestionadas desde la oficina, destacan la limpieza de más de 300 kilómetros de caminos y más de 100 kilómetros de acequias, así como el asfaltado de una docena de caminos y la instalación de 33 puntos de luz LED en trece viales para mejorar la seguridad. Además, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la mejora del Camí de l’Obra con una inversión de más de 730.000 euros.

Carrasco ha señalado que muchas de las consultas están relacionadas con temas urbanísticos como la legalización de viviendas, conexión a servicios básicos o instalación de placas solares, así como con las bonificaciones municipales al nuevo recibo de basura, en referencia al llamado “basurazo”. También se han intensificado las consultas por la presencia de jabalíes, ante lo cual el consistorio actúa junto a la Conselleria de Medio Ambiente.