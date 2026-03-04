Castellón despliega el mayor operativo de limpieza para las fiestas de la Magdalena

El concejal de Servicios Públicos, Sergio Toledo, ha presentado hoy un amplio dispositivo de limpieza diseñado especialmente para las Fiestas de la Magdalena 2026, con el objetivo de garantizar que la ciudad se mantenga limpia y sostenible durante su semana grande.

Según Toledo, la Magdalena es “la semana del año donde más residuos se generan en nuestras calles”, y por ello se ha elaborado un plan que incluye 240 personas trabajando y 94 unidades de maquinaria, la mayor movilización de recursos de la historia de Castellón para estas fiestas. Entre el personal destacan 34 conductores operarios, 194 peones y 12 responsables de coordinación.

El dispositivo funcionará 24 horas al día, reforzando los turnos nocturnos y de primera hora de la mañana, especialmente tras verbenas, conciertos y actos multitudinarios. Se han creado equipos específicos para eventos singulares como los pregones, desfiles, romería, cabalgatas y zonas de ocio nocturno. Además, se instalarán 129 contenedores de refuerzo en puntos clave de concentración de público.

Toledo destacó que el plan incorpora criterios de sostenibilidad, como vehículos eléctricos y de bajas emisiones, recolectores propulsados por gas natural, desengrasantes biodegradables y neutralizadores de olores, para reducir las molestias a los vecinos. También se reforzará la recogida selectiva de restos, envases y vidrio.

El concejal recordó que la limpieza de la ciudad es una responsabilidad compartida: “No se consigue solo limpiando más, sino también ensuciando menos. La colaboración ciudadana es fundamental”. Por primera vez, se instalarán papeleras provisionales en puntos de alta concentración como masquetás y ferias.

Además, el Ayuntamiento reforzará la dotación de baños públicos, con un incremento del 40 % respecto a 2025, alcanzando 110 unidades distribuidas por la ciudad, incluyendo baños adaptados y “setas” para uso masculino.

Toledo también hizo referencia a la previsión meteorológica: aunque se esperan lluvias intermitentes durante los primeros días, aseguró que el dispositivo permitirá adaptar en tiempo real la limpieza y la programación de actos, garantizando que los festejos se desarrollen con normalidad.

Con este dispositivo, Castellón contará con un 86 % más de personal y un 49 % más de maquinaria que en 2025, logrando una recuperación rápida del espacio público tras cada acto y ofreciendo a los ciudadanos calles y plazas limpias cada mañana.

Según Toledo, “Con esta preparación y la colaboración de todos, Castellón mostrará su mejor cara durante la Magdalena, unas fiestas sostenibles, limpias y disfrutables para todos”.