SEGURIDAD

Castellón coordina un dispositivo especial con más de 4.000 servicios de seguridad para la Magdalena 2026

Policía Local y Nacional cubrirán más de 300 actos del 7 al 15 de marzo con refuerzo sanitario, Puntos Violeta y controles de tráfico

Onda Cero Castellón

Castellón |

Castellón coordina un dispositivo especial con más de 4.000 servicios de seguridad para la Magdalena 2026
Castellón coordina un dispositivo especial con más de 4.000 servicios de seguridad para la Magdalena 2026 | Ajunt.Castelló

El Ayuntamiento de Castellón ha coordinado el dispositivo especial para las Fiestas de la Magdalena 2026, que se celebrarán del 7 al 15 de marzo, con más de 4.000 servicios de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los 311 actos programados.

La Policía Local de Castellón y los Agentes de Movilidad realizarán 1.943 servicios, un 4,13 % más que en 2025, mientras que la Policía Nacional llevará a cabo alrededor de 2.100 servicios adicionales.

El dispositivo incluirá cuatro Puntos Violeta, seis Puntos de Presencia Policial, controles de tráfico y un refuerzo sanitario con el Punto Intermedio de Corta Estancia (PICE), además de un operativo especial de Bomberos y Guardia Civil en los actos de mayor afluencia como la Romeria de les Canyes.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado que la seguridad es “una prioridad” para que vecinos y visitantes puedan disfrutar con tranquilidad de la semana grande de Castellón.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer