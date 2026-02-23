Castellón coordina un dispositivo especial con más de 4.000 servicios de seguridad para la Magdalena 2026

El Ayuntamiento de Castellón ha coordinado el dispositivo especial para las Fiestas de la Magdalena 2026, que se celebrarán del 7 al 15 de marzo, con más de 4.000 servicios de seguridad para garantizar el normal desarrollo de los 311 actos programados.

La Policía Local de Castellón y los Agentes de Movilidad realizarán 1.943 servicios, un 4,13 % más que en 2025, mientras que la Policía Nacional llevará a cabo alrededor de 2.100 servicios adicionales.

El dispositivo incluirá cuatro Puntos Violeta, seis Puntos de Presencia Policial, controles de tráfico y un refuerzo sanitario con el Punto Intermedio de Corta Estancia (PICE), además de un operativo especial de Bomberos y Guardia Civil en los actos de mayor afluencia como la Romeria de les Canyes.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado que la seguridad es “una prioridad” para que vecinos y visitantes puedan disfrutar con tranquilidad de la semana grande de Castellón.