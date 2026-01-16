Castellón se convierte en el epicentro de la Supercopa de España Iberdrola

El estadio de Castalia acogerá desde el próximo martes la VII edición de la Supercopa de España Iberdrola, que se disputará en su formato de final a cuatro y se prolongará hasta el sábado 24 de enero.

El torneo se abrirá con la primera semifinal entre el Real Madrid y el Club Atlético de Madrid, mientras que FC Barcelona y Athletic Club completan el cartel de participantes que lucharán por el título en tres encuentros que se disputarán en el coliseo castellonense.

Más allá de la competición deportiva, la Supercopa de España Iberdrola contará con un amplio programa de actividades paralelas en distintos puntos de la ciudad. Calles y plazas de Castellón albergarán iniciativas dirigidas a la afición, con espacios dedicados a la historia y la promoción del fútbol femenino.

La Casa dels Caragols acogerá desde el lunes una exposición sobre la historia de la Supercopa, abierta hasta el día de la final. En paralelo, también se podrá visitar la muestra Camino a la Estrella, centrada en la conquista del Mundial 2023, junto a los principales trofeos logrados por la selección española, que estarán expuestos de forma permanente en la Fan Zone situada en la Plaza Mayor y en la entrada del ayuntamiento durante los días previos a la final.

Las iniciativas solidarias tendrán un papel destacado durante el torneo. El lunes 19 de enero, la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, visitará el CEIP Bisbe Climent junto a representantes de la RFEF y de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, en una actividad destinada a acercar a los escolares los valores del fútbol.

La causa social prioritaria del campeonato será la lucha contra el cáncer infantil, en colaboración con la Fundación Unoentrecienmil. Entre las acciones previstas, las jugadoras de los equipos participantes y los equipos arbitrales lucirán cordones dorados en sus botas. Los encuentros contarán además con narración audiodescriptiva para personas ciegas y con una grada sensorial habilitada para personas con trastorno del espectro autista.

La víspera de la final se celebrará la Jornada Supercampeonas en el Teatro del Raval, con la participación de mujeres referentes del deporte y de la sociedad, que compartirán sus experiencias con el público.

El programa se completará con actuaciones musicales y espectáculos de luz y sonido durante los partidos, en una Supercopa de España Iberdrola que combinará competición deportiva y actividades sociales y culturales.