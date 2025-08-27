Castellón continúa la limpieza de acequias en la Marjalería

El Ayuntamiento de Castellón continúa las labores de limpieza y adecuación de acequias en la Marjalería, actuando actualmente sobre las acequias de Mangraners y la Mota. Estas actuaciones se enmarcan en un contrato específico de limpieza de acequias y caminos dotado con 378.818 euros para dos próximos años, impulsado por el gobierno municipal.

El concejal de Medio Ambiente, Cristian Ramírez, ha destacado que ya se han limpiado más de 100 km de acequias, mejorando su función hidráulica y valor paisajístico. Los trabajos se realizan con personal del contrato específico y del Programa de Fomento del Empleo Agrario (SEPE), en colaboración entre varias concejalías y brigadas rurales. La iniciativa responde a demandas vecinales y pretende mantener de forma continuada esta zona históricamente desatendida.

Hasta el momento se han limpiado las acequias: Senillar, Borrasa, La Fileta, la Mota, Patos, Fillola Gallenca, Panisares, Fabrega, Durá, Almassorina, Pacheset, Oliver, Entrilles, Acceso Norte, Acceso Sur, Senillar, tramo municipal, Bandolers, Fila Panissares, Vellet, La Torre, Les Escoles, Camero, Miralles, Vintxell, Mistos, Plana, Almalafa, Fadrell, Catalana y Brunella.