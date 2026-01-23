Castellón confirma 24 escalas de cruceros de lujo para 2026 y 2027

La Autoridad Portuaria de Castellón ha confirmado un total de 24 escalas de cruceros de lujo para los años 2026 y 2027 tras cerrar en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) cuatro nuevas escalas para el próximo año, tres de ellas en Peñíscola y una en el puerto de Castellón.

Con estas incorporaciones, PortCastelló consolida su crecimiento en el segmento de cruceros de pequeño formato y alto valor añadido, según la autoridad portuaria.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha señalado que el incremento de escalas tendrá un impacto económico y turístico en la ciudad y la provincia y refuerza la apuesta por “un modelo de cruceros basado en la calidad, la sostenibilidad y la diferenciación”.

Ha añadido que el interés de las navieras confirma el posicionamiento del puerto en el ámbito de los cruceros de lujo.

Durante Fitur, PortCastelló ha mantenido reuniones con navieras, operadores turísticos y empresas especializadas para reforzar relaciones, establecer alianzas y ampliar el calendario de escalas.

Ibáñez ha indicado que el objetivo es seguir creciendo de forma ordenada, con infraestructuras adecuadas y una oferta alineada con la demanda de este tipo de turismo.

La presencia en la feria se ha desarrollado bajo la campaña ‘Castellón, la escala que despierta los sentidos’, con la que se ha presentado la provincia como una experiencia vinculada a su cultura, patrimonio, gastronomía y paisaje.

Dentro de esta estrategia, la Autoridad Portuaria prevé participar este año en ferias internacionales como Seatrade Cruise Global, en Miami, y Castellón volverá a acoger el Foro de Cruceros y Náutica de Recreo, un encuentro profesional centrado en el análisis de tendencias y oportunidades del sector.