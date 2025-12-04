Castellón condena el último asesinato machista en Alicante

Castellón ha vuelto a salir a la calle para mostrar su repulsa ante el último asesinato machista ocurrido esta semana en la provincia de Alicante, donde una mujer de 29 años fue asesinada presuntamente por su pareja el pasado 2 de diciembre. La Delegación del Gobierno ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género, lo que eleva a 42 el número de mujeres asesinadas en 2025, además de 23 menores que han quedado huérfanos.

Minutos de silencio en Castellón

A mediodía, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido un minuto de silencio en la Plaza Mayor, convocado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. En el acto han participado concejales del gobierno municipal y representantes de la corporación.

Carrasco ha lamentado que «esta nueva víctima de violencia machista quiere decir que como sociedad todavía tenemos mucho que hacer». La alcaldesa ha insistido en la necesidad de reforzar la educación en valores, la prevención y la coordinación institucional entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Recordó también que Castellón fue una de las primeras ciudades en adherirse al “Protocolo Cero”, que permite activar atención psicológica y policial incluso sin denuncia previa cuando una mujer se siente en situación de vulnerabilidad.

La primera edila ha animado a las mujeres a usar los servicios públicos de protección y ha apelado al entorno familiar y social a denunciar posibles casos: «Sólo así, juntos, podremos parar esta lacra que nos mata a las mujeres y que lleva cerca de 40 víctimas en lo que va de año».

Minutos de silencio similares se han celebrado también en la Subdelegación del Gobierno en Castellón, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Almassora, Universitat Jaume I y otros municipios e instituciones de la provincia.

Recursos de ayuda ante posibles casos de violencia de género

Las instituciones recuerdan que cualquier persona que pueda estar en situación de riesgo, o que conozca a una mujer que necesite protección, puede recurrir a los siguientes servicios especializados:

Centro Mujer 24 Horas

Teléfono gratuito y confidencial: 900 580 888

Atención permanente para asesoramiento, apoyo psicológico y emergencia.

Teléfono 016 y WhatsApp 600 000 016

Servicio de información y atención a víctimas de violencia de género, disponible en más de 40 idiomas. No deja rastro en la factura telefónica.

Teléfono de emergencia para menores

Línea de ayuda para situaciones de riesgo que afecten a niñas, niños y adolescentes: 116 111.

Estos recursos están disponibles las 24 horas del día y ofrecen acompañamiento profesional, intervención urgente y apoyo a familiares y personas del entorno que necesiten orientación.