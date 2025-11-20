AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Castellón compra su cuarta vivienda social y refuerza parque público

La adquisición forma parte de un plan para comprar cinco viviendas antes de fin de año y facilitar el acceso a hogares a personas en situación de vulnerabilidad.

Onda Cero Castellón

Castellón

Viviendas
Viviendas | Gobierno de Asturias

El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado la adquisición de su cuarta vivienda social por 90.000 euros en el distrito norte, con cargo a un presupuesto de 1,5 millones destinado a incrementar el parque municipal de viviendas sociales.

El concejal y portavoz del gobierno local, Vicent Sales, ha explicado que la compra forma parte de un plan para adquirir cinco viviendas antes de fin de año. Con esta operación, el parque municipal alcanza ya cuatro inmuebles.

Sales recordó que el pasado lunes se formalizó la compra de la primera vivienda por 128.047,08 euros, y días antes se aprobaron otros dos inmuebles por 247.779 euros, cuyas adquisiciones se concretarán próximamente.

El objetivo del consistorio, según Sales, es facilitar el acceso a la vivienda a personas en situación de vulnerabilidad, ampliando el parque municipal con actuaciones “con hechos y no con palabras”.

