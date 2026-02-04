Castellón cierra enero con recuperación desigual en la ocupación hotelera

La provincia de Castellón ha cerrado enero con un comportamiento de “doble velocidad” en su ocupación hotelera, según el último informe de la patronal Hosbec. La segunda quincena del mes ha mostrado un dinamismo más destacado que el arranque de enero, alcanzando un 63,6% de ocupación, aunque el promedio mensual se sitúa en el 53,2%, tres puntos por debajo del mismo periodo de 2025.

Hosbec atribuye esta evolución al calendario y al ritmo habitual de reapertura progresiva de la planta hotelera en invierno, aunque destacan “señales de reactivación conforme avanza la temporada”.

El mercado nacional sigue siendo el principal motor del turismo en la provincia, aunque su peso relativo ha disminuido frente a una mayor presencia de turistas internacionales. En la segunda quincena, la ocupación de clientes españoles bajó al 55%, frente al más del 60% del año anterior. Entre los mercados extranjeros destacan Países Bajos, que sube hasta el 8,9%, así como Francia e Italia. También se observa una mayor diversidad de visitantes procedentes de Rumanía, Polonia y Ucrania.

Por categorías, los hoteles de 4 estrellas, que constituyen la referencia principal de la planta abierta en esta época, rozaron el 63% de ocupación en la segunda quincena, aunque la media mensual se ha visto lastrada por el inicio más débil de enero.

De cara a febrero, las reservas confirmadas para la primera quincena alcanzan el 60,8%, un nivel que Hosbec interpreta como un indicio de continuidad en la recuperación progresiva de la actividad turística a medida que se acerca la primavera y se amplía la oferta operativa.