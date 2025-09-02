Castellón cierra agosto con un 87,8% de ocupación hotelera y consolida una sólida temporada estival

La provincia de Castellón ha cerrado el mes de agosto con una ocupación hotelera media del 87,8%, según los datos difundidos por la patronal HOSBEC. La cifra es ligeramente inferior al 88,2% alcanzado en agosto de 2024, aunque se mantiene dentro de un rango considerado alto, lo que confirma la fortaleza del destino durante la temporada estival.

Durante la segunda quincena del mes, la ocupación fue del 86,9%, casi dos puntos por debajo del mismo periodo del año anterior. Aun así, los niveles se consideran positivos por parte del sector.

El turismo nacional, gran protagonista

El perfil del visitante sigue dominado por el turismo doméstico, que representó el 85,9% de la demanda total durante todo agosto y el 85,5% en la segunda mitad del mes. Entre los mercados internacionales, Francia sigue siendo el principal emisor con cerca del 4%, seguido por Reino Unido y Rumanía, junto a otros países europeos.

Peñíscola lidera en ocupación y los hoteles de 4 estrellas resisten con fuerza

Entre los destinos turísticos más destacados, Peñíscola volvió a demostrar su potencia en verano, con un 88,9% de ocupación en la segunda quincena y un notable 90,9% de media en todo el mes.

En cuanto a categorías hoteleras, los establecimientos de cuatro estrellas alcanzaron un 87,8% en la segunda mitad del mes y un 89,3% en el conjunto de agosto, mejorando incluso los registros del año anterior y reflejando su competitividad dentro del mercado.

Buenas previsiones para septiembre

De cara al mes de septiembre, las previsiones para la primera quincena apuntan a una ocupación del 86,9%, lo que, según HOSBEC, mantiene la tendencia positiva más allá del pico veraniego.