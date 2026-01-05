Castellón cierra 2025 con 2.657 parados menos que el año anterior

Castellón ha registrado una nueva bajada del paro durante el mes de diciembre, con 429 personas menos en situación de desempleo. Este descenso permite a la provincia cerrar el año 2025 con una reducción acumulada del 7,81 %, lo que se traduce en 2.657 parados menos que al cierre de 2024. En total, el número de personas desempleadas se sitúa en 31.376, una cifra muy inferior a los máximos alcanzados en años anteriores, como los más de 53.000 parados registrados en 2015 o los 43.914 de 2020.

La reducción del desempleo en diciembre se ha concentrado principalmente en el sector servicios, impulsado por la campaña navideña, con 235 nuevas contrataciones. También se ha registrado un descenso en la industria, con 38 personas que encontraron empleo durante el último mes del año. Asimismo, destaca la mejora entre el colectivo de personas sin empleo anterior, con 192 personas que accedieron por primera vez al mercado laboral en diciembre.

Por sexos, las mujeres continúan representando casi el doble de las personas desempleadas en la provincia, con 19.383 paradas frente a 11.993 hombres. Por sectores, el paro bajó en servicios (-235), industria (-38) y entre quienes no tenían empleo previo (-192), mientras que aumentó en construcción, con 24 parados más, y en agricultura, con 12. Estos datos confirman que Castellón cerró 2025 con una evolución positiva del mercado laboral y 2.657 personas menos en situación de desempleo respecto al año anterior.