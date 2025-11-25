La PLaza las Aulas acoge la VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor para poner en valor sus productos locales

La Diputación Provincial de Castellón pondrá en valor la calidad del producto de proximidad en la VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de noviembre en la plaza de Las Aulas de Castellón.

El vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha destacado que se trata de “un gran escaparate gastronómico para ofrecer los mejores productos de nuestra tierra” y ha subrayado que el evento “se ha consolidado como un punto de encuentro para el producto autóctono”.

Durante tres días, visitantes y vecinos podrán descubrir productos de kilómetro cero y de gran calidad, como licores, mermeladas, quesos, embutidos, turrones, vinos, cervezas o trufas. Según Martínez, estos productos “han capturado la atención de chefs y amantes de la gastronomía” y reflejan “el esfuerzo y el cuidado con el que se elaboran cada día”.

La feria contará con cerca de veinte empresas expositoras y actividades como demostraciones gastronómicas y un showcooking a cargo del Chef Bosquet el viernes 28. El horario será de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas el viernes y el sábado, y de 11.00 a 15.00 horas el domingo.

Martínez ha insistido en la importancia de apoyar el producto local y el turismo gastronómico, y ha agradecido a los productores su “dedicación diaria” para mantener viva una gastronomía que representa la esencia de Castellón. “Apostar por el producto local es apostar por nuestros pueblos, por nuestra economía y por la esencia de Castellón, una tierra con un sabor único”, ha concluido.