Castellón celebra el Día de las Ciudades Educadoras con talleres y actividades infantiles

Castellón ha celebrado hoy el Día Internacional de las Ciudades Educadoras con una jornada de actividades dirigidas a la infancia en la Plaza Mayor. La alcaldesa, Begoña Carrasco, y la concejala de Educación, María España, participaron en la lectura del manifiesto de este evento, que se conmemora simultáneamente en 85 ciudades de todo el mundo y al que Castellón pertenece desde 2016.

Bajo el lema “La participación de la infancia en la ciudad educadora”, se han desarrollado talleres de juegos tradicionales y un homenaje a los maestros jubilados, que se celebrará mañana, 29 de noviembre. En la jornada de hoy participaron más de 100 alumnos de los colegios Herrero, Bernat Artola, Fadrell y Bisbe Climent, y la lectura del manifiesto se realizó en varios idiomas, incluidos castellano, valenciano, inglés, árabe y ucraniano.

La alcaldesa Begoña Carrasco destacó que la Plaza Mayor estuvo “repleta de niños jugando con juegos tradicionales, demostrando que no solo son nuestro presente, sino también nuestro futuro”. Carrasco recordó que el primer punto del manifiesto reconoce el derecho de los jóvenes a participar en la gestión de la vida comunitaria en igualdad de condiciones con los adultos.

Por su parte, María España subrayó que la educación de la infancia no solo se realiza en las aulas, sino en toda la ciudad, y animó a los niños a formarse y participar en parques, museos y espacios públicos, interactuando con los vecinos de Castellón como parte de su aprendizaje y desarrollo como futuros ciudadanos.