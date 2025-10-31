Castellón avanza en la remodelación de la Lonja y la fábrica de hielo para modernizar el puerto

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciado una inversión total de 3,4 millones de euros para la modernización del edificio de la Lonja de Castellón y de la fábrica de hielo del puerto. En concreto, se destinarán 2,8 millones de euros a la lonja y 600.000 euros a la mejora de la planta de producción de hielo.

Barrachina, acompañado por el director general de Pesca, Miguel Castell, ha mantenido un encuentro en Castellón con la alcaldesa, Begoña Carrasco; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; y el presidente de la Cofradía de Pescadores San Pedro del Grao, Manuel Peña, para abordar los detalles del proyecto.

La actuación, impulsada de forma conjunta entre la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, el Puerto de Castellón y el Ayuntamiento, se financiará parcialmente a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

El plan contempla la creación de una terraza exterior, la reforma integral de la cafetería, la construcción de nuevos vestuarios y aseos, así como un balcón con vistas directas a la dársena. Además, se prevé un nuevo acceso peatonal con rampas y escaleras, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal y mejorar la conexión entre el puerto y la ciudad.

También se llevará a cabo una redistribución interior de la lonja y una modernización de la fábrica de hielo, que incorporará nueva maquinaria para mejorar la eficiencia operativa y reducir el consumo energético.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha señalado que la remodelación “acerca el puerto y el mar a los castellonenses” y refuerza la colaboración institucional entre el Ayuntamiento, la Conselleria y la Cofradía de Pescadores. Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha afirmado que el proyecto “responde a un compromiso adquirido hace dos años” y forma parte de un conjunto de actuaciones desarrolladas en el Grau.

Durante la presentación, Barrachina también se ha referido a la reforma de la Política Pesquera Común planteada por la Unión Europea. El conseller ha advertido de que las modificaciones podrían reducir las ayudas al sector pesquero y afectar a la viabilidad económica de las cofradías y empresas del Mediterráneo.

La Comunitat Valenciana, junto con las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Murcia y Baleares, ha remitido una carta a la Comisión Europea solicitando la paralización de los cambios y la continuidad de las ayudas del FEMPA. Barrachina ha pedido al Gobierno central que defienda en Bruselas la posición del sector pesquero español.