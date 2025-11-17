Castellón avanza hacia la finalización de las obras de la Zona de Bajas Emisiones II

La ciudad de Castellón se prepara para concluir la última fase de las obras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) II, centradas principalmente en el asfaltado de calles y aceras. El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, informó de que estos trabajos se desarrollarán durante esta semana y la última de noviembre.

Según Ramírez, una vez finalizado el asfaltado se continuará con la instalación de zonas verdes, mobiliario urbano y señalización, lo que permitirá la reapertura al tráfico sin restricciones. Entre las calles implicadas se encuentran Fola, Echegaray, Trullols, Santos Vivancos, Arquitecto Traver, Rosell, Pedro Aliaga, Dolores e Infante don Pedro, donde se están completando labores de pavimentación, encintado, plantación de árboles y colocación de mobiliario urbano.

En la Plaza del Maestrazgo y el antiguo parking del mercado también se están ultimando trabajos de fresado, señalización, riego y adecuación de accesos, mientras que el estacionamiento permanecerá cerrado hasta la finalización de las obras. Como alternativa, los vehículos podrán utilizar el aparcamiento del Recinto de Ferias y Mercados REFEYME, salvo restricciones puntuales por eventos.

El proyecto de la ZBE II, financiado con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos Next Generation, busca incrementar las zonas verdes, mejorar la accesibilidad y aumentar las plazas de aparcamiento en el centro de Castellón.