Castellón avanza hacia la finalización de las obras de la Zona de Bajas Emisiones II

Los trabajos se centran en el asfaltado, la instalación de zonas verdes y el mobiliario urbano en varias calles del centro

Onda Cero Castellón

Castellón |

La ciudad de Castellón se prepara para concluir la última fase de las obras de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) II, centradas principalmente en el asfaltado de calles y aceras. El concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, informó de que estos trabajos se desarrollarán durante esta semana y la última de noviembre.

Según Ramírez, una vez finalizado el asfaltado se continuará con la instalación de zonas verdes, mobiliario urbano y señalización, lo que permitirá la reapertura al tráfico sin restricciones. Entre las calles implicadas se encuentran Fola, Echegaray, Trullols, Santos Vivancos, Arquitecto Traver, Rosell, Pedro Aliaga, Dolores e Infante don Pedro, donde se están completando labores de pavimentación, encintado, plantación de árboles y colocación de mobiliario urbano.

En la Plaza del Maestrazgo y el antiguo parking del mercado también se están ultimando trabajos de fresado, señalización, riego y adecuación de accesos, mientras que el estacionamiento permanecerá cerrado hasta la finalización de las obras. Como alternativa, los vehículos podrán utilizar el aparcamiento del Recinto de Ferias y Mercados REFEYME, salvo restricciones puntuales por eventos.

El proyecto de la ZBE II, financiado con fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos Next Generation, busca incrementar las zonas verdes, mejorar la accesibilidad y aumentar las plazas de aparcamiento en el centro de Castellón.

