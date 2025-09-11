Castellón apuesta más de 800.000 euros en el “Talento joven”

La Junta de Gobierno Local, reunida en su sesión de hoy, ha acordado aceptar la subvención otorgada por LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, destinada a la ejecución del proyecto “Talento Joven Castellón 1”.

El concejal portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha explicado que “esto supone una magnífica noticia, ya que hablamos de un importe total de 848.077,20 euros destinados a esta programa mixto de empleo-formación con especial incidencia en las personas más jóvenes en búsqueda de empleo en nuestra ciudad”.

“Para este equipo de gobierno que lidera nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco, las políticas de empleo son una prioridad. Y con este nuevo programa, en este 2025 contamos, por segundo año consecutivo, con hasta 4 talleres de empleo (Taller de Empleo 16, Escuela Taller 1 y Acción Inserta y el mencionado Talento Joven) lo que supone todo un hito en cuanto a la apuesta por la formación e inserción laboral. Una apuesta que tiene en recursos como el Centro Municipal de Formación ‘Tetuán XIV’ su centro neurálgico y todo un referente”, ha insistido el concejal.

En cuanto al contenido de este programa, Sales ha comentado que “la ejecución del proyecto supondrá la impartición de los siguientes certificados de profesionalidad: soldadura por arco bajo gas protector con electrodo no consumible; Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería; Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes; Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales y Actividades administrativas en la relación con el cliente”.

Bomberos en prácticas y desbloqueo procesos plantilla

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado también hoy el nombramiento de cuatro funcionarios en prácticas que ocuparán el puesto de trabajo como Cabo del cuerpo de bomberos Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS).

Al respecto, el portavoz adjunto del Gobierno municipal y concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha indicado que “sobre este nombramiento, destacar que va en la línea de lo que conseguimos desbloquear al principio de esta legislatura el equipo de gobierno. Un asunto que llevaba encallado 15 años y unos nombramientos que sirven también para acabar con la precariedad que estaba instalada en el Cuerpo de Bomberos municipal desde hace muchísimo tiempo”.

“Estamos hablando de procesos de estabilización de los mandos intermedios, que son cabos y sargentos. En poco tiempo, los bomberos en práctica realizarán el curso del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) y poder ser nombrados con su plaza propiedad. Con esto conseguiremos que de las 12 plazas de cabos que hay en el cuerpo, 6 lo sean ya en propiedad”, ha explicado Ortolá.

Ortolá ha insistido en la importancia de estos nombramientos y el desbloqueo de los procesos de estabilización que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Castellón, “porque el nombramiento en propiedad de estos cabos va liberando plazas de bomberos. Así, el sábado pasado dio comienzo un proceso selectivo para cubrir otras tres plazas de bomberos. Plazas que se van a ir aumentando en incorporando a la plantilla de manera progresiva”.

Nuevos locales para asociaciones cívicas

Por otro lado, Vicent Sales también ha destacado entre los acuerdos adoptados “la nueva licitación arrendamiento de un local con destino a albergar la Asociación de vecinos y consumidores plaza Donoso Cortés y adyacentes (ASVECO)”.

De esta manera “se insta al Negociado de Patrimonio a que se inicien los trámites oportunos a fin de licitar de nuevo el arrendamiento de un local en el que la asociación de vecinos Donoso Cortés pueda realizar actividades dirigidas tanto a sus asociados como a los vecinos de la zona”, ha resaltado el portavoz.

El edil ha apuntado que “de esta manera iniciar de nuevo el procedimiento de adjudicación para contratar mediante concurso público, el arrendamiento de un local con destino a albergar la Asociación de vecinos y consumidores Plaza Donoso Cortés y adyacentes (ASVECO) de Castellón de la Plana”.

Vicent Sales ha hecho hincapié en que “otra de las líneas principales de nuestra acción de gobierno tiene que ver con el fomento de la Participación Ciudadana. Y en este caso, lo que hacemos es facilitar a la Asociación de Vecinos de Donoso Cortés que pueda desarrollar sus actividades de la mejor manera posible, en beneficio de todos la ciudadanía del barrio, que por diferentes motivos había quedado desierto hace pocas semanas”.

En una línea similar, el concejal ha anunciado que en otro de los puntos del orden del día de hoy se ha aprobado “el expediente para contratar el arrendamiento de un local con destino a albergar la Asociación de jubilados y pensionistas del Raval Universitari de Castelló de la Plana, que era la única asociación de este tipo que no contaba con un local propio”.

Sales ha detallado el objetivo que tendrá este nuevo local que estará destinado “para la realización de actividades, dirigidas tanto a sus asociados como a los vecinos de la zona y que pueda funcionar no sólo como sede de la Asociación de Jubilados del Raval Universitari sino también como Centro Cívico que permita dinamizar este barrio situado en el distrito oeste”.

Para ello, la junta también ha aprobado asumir el compromiso de consignar en los presupuestos municipales para financiar este arrendamiento por importe de 68.607 euros hasta el ejercicio 2030.

Nueva promoción de viviendas

Vicent Sales se ha referido a otro expediente que tiene que ver con “otra de las principales prioridades de este equipo de gobierno como es la vivienda, ya que queremos que esta legislatura sea la legislatura de la vivienda. Y nos alegra especialmente poder ver como las empresas quieren construir viviendas en la ciudad de Castellón”.

Así, el edil ha informado de “la concesión de licencia urbanística de construcción de un edificio que contará con 63 viviendas distribuidas entre 7 plantas en un solar situado entre la calle rio Sella, 2 y esquina con la avenida de Châtellerault y rio Danubio”.

El concejal también ha apuntado que “la inversión en esta construcción será de 6 millones de euros, con un plazo de ejecución aproximado de 30 meses para la construcción de estas nuevas viviendas”.

Enfermería Escolar

Vicent Sales ha indicado asimismo que “la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de convenio de colaboración con el Colegio Oficial de enfermeros y enfermeras de Castellón para el desarrollo de programa de asistencia en materia de salud en centros de educación infantil y primaria para el presente curso 2025 – 2026”.

El portavoz del equipo de gobierno también ha indicado que “este convenio cubre la prestación de este servicio entre 22 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026 y cuenta con una aportación municipal de 46.500 euros, en concepto de convenio de colaboración”.

De esta manera, gracias a este convenio, dos profesionales titulares de enfermería podrán atender a niños y niñas de centros CAE (Centros de Atención Especializada), en este caso los CEIP San Agustín, CEIP Illes Columbretes, CEIP Guitarrista Tárrega y CEIP Carles Selma.