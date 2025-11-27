MUNICIPAL

Castellón aprueba nueva la ordenanza de Movilidad Sostenible que pondrá fin a la "anarquía" de los patinetes

Esta ordenanza establece normas claras para los vehículos de movilidad personal, como la obligación de casco, seguro de responsabilidad civil, edad mínima de 15 años y límites de velocidad de 25 kilómetros hora.

Onda Cero Castellón

Castellón |

El pleno del ayuntamiento de Castellón ha aprobado la nueva ordenanza de movilidad sostenible y regulación de Zona de Bajas Emisiones. Es un paso adelante en la regulación del patinete eléctrico, un acuerdo que previsiblemente entrará en vigor el próximo 23 de diciembre. PSOE y Compromís han votado parcialmente en contra en lo que se refiere a la regulación de la Zona de Bajas Emisiones porque dicen, no cumple con los parámetros europeos y elimina carriles bici.

El portavoz de VOX y concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá ha señalado que “esta ordenanza también establece normas claras para los vehículos de movilidad personal, incluyendo la obligación de casco, seguro de responsabilidad civil, edad mínima de 15 años y límites de velocidad”

La nueva Ordenanza de Movilidad, que regula aspectos clave para la circulación en la ciudad, incluye un modelo de acceso que garantiza que nadie verá limitado su derecho a circular por el centro de Castellón de forma arbitraria ni será sancionado de manera indiscriminada. "No vamos a cerrar las puertas al centro sin sentido, porque eso perjudicaría al comercio local y complicaría la vida a los vecinos. Nuestra prioridad es regular la movilidad de forma justa, sin imposiciones arbitrarias y manteniendo la libertad de todos” ha añadido Ortolá.

Nueva normativa de control de patinetes

La ordenanza establece normas claras para los vehículos de movilidad personal, incluyendo la obligación de casco, seguro de responsabilidad civil, edad mínima de 15 años y límites de velocidad. Estas medidas buscan promover un uso responsable y seguro de los patinetes, evitando riesgos tanto para los usuarios como para los peatones, y reforzando la labor de vigilancia y educación vial de la Policía Local y los agentes de movilidad”.

La entrada en vigor de la ordenanza, prevista en aproximadamente un mes, se acompañará con campañas de sensibilización y controles periódicos, garantizará un tráfico seguro y responsable en toda la ciudad.

