Castellón aprueba licencias provisionales para regularizar 2.262 viviendas de la Marjalería

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha anunciado este martes la aprobación en Junta de Gobierno Local de un criterio interpretativo que permitirá conceder licencias provisionales de primera ocupación a viviendas de la Marjalería construidas antes del 20 de agosto de 2014 y ubicadas en suelos clasificados como PRIS en el Plan General.

Solución a un problema histórico

Toledo ha calificado la medida como “un paso histórico” para desbloquear una situación “que se ha arrastrado durante más de 50 años” y que ha mantenido a numerosos propietarios sin posibilidad de acceder a servicios básicos por carecer de licencia de ocupación. Hasta ahora, la normativa vigente exigía el desarrollo completo de los Planes de Reforma Interior (PRI), un proceso que suele prolongarse unos cuatro años por sector y que afecta a 58 ámbitos distintos, lo que ha hecho “irrealizable” completar el proceso en el plazo de diez años previsto inicialmente.

El nuevo criterio permitirá regularizar hasta 2.262 viviendas, siempre que cumplan requisitos como estar ubicadas en suelo PRIS, no tener infracciones urbanísticas, reunir condiciones mínimas de habitabilidad y disponer de acceso a servicios esenciales como agua potable, alcantarillado o, en su defecto, sistemas individuales de depuración. Como novedad, se ha contemplado la posibilidad de instalar soluciones alternativas de tratamiento de aguas residuales cuando la conexión al alcantarillado no sea viable técnica o económicamente.

Los propietarios deberán aportar un informe técnico elaborado por un profesional competente que certifique el cumplimiento de las condiciones exigidas, incluida la adaptación al PATRICOVA, que obliga a garantizar medidas de estanquidad y permeabilidad de vallados en zonas con riesgo de inundación.

Las licencias provisionales tendrán una vigencia inicial de diez años, prorrogables. Toledo ha explicado que, en algunos casos, si todas las viviendas de un PRI completan las actuaciones necesarias, podría considerarse que el sector cumple las condiciones para obtener la licencia definitiva incluso sin desarrollar íntegramente el planeamiento previsto.

Beneficios y aplicación de la medida

El concejal ha señalado que la medida podría beneficiar directamente a unas 8.000 personas y ha recordado que el Ayuntamiento ya ha trabajado en paralelo con la Conselleria en la modificación de la Ley de Urbanismo de la Comunitat Valenciana (LOTUP), con el fin de ofrecer una vía de regularización individualizada a las 1.800 viviendas situadas en suelo rústico.

Toledo ha agradecido la labor de los servicios técnicos municipales, que —ha dicho— llevan dos años trabajando en esta iniciativa, y ha anunciado que en 2026 se incorporará un equipo específico formado por perfiles arquitectónicos, de ingeniería, medioambiente y administración para gestionar el previsible incremento de expedientes.

El Ayuntamiento ha previsto publicar en las próximas semanas el criterio interpretativo aprobado para que los propietarios puedan iniciar los trámites, tanto en la sede electrónica como en la oficina municipal de la Marjalería. Según ha indicado Toledo, la inversión necesaria para obtener la licencia será “muy inferior” a la que requeriría el desarrollo completo de un PRI, aunque variará en función de la situación de cada vivienda.

El responsable municipal ha afirmado que, con esta decisión, “por primera vez en medio siglo se ha ofrecido una solución legal y seguridad jurídica” a los residentes de la Marjalería y ha subrayado que la actuación cumple uno de los compromisos electorales del actual equipo de gobierno.