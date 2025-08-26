Castellón aportó 27.747 euros y más de 8.700 kilos de alimentos en la Recogida de Primavera 2025 de los Bancos de Alimentos

La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, celebra los buenos datos de recaudación económica y de alimentos en la última campaña de recogida, pero solicita con urgencia al Gobierno de España que se aplique la exención del IVA en las donaciones.

Se trata de una reivindicación histórica que por fin se ha conseguido, eliminar el IVA de los alimentos en las donaciones. Piden al Gobierno que se aplique lo publicado en la ley antes de la gran campaña de alimentos de noviembre, cosa que supondría un gran ahorro para los Bancos de Alimentos.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Por otra parte Santiago López, presidente nacional de Alimentos Solidarios ha agradecido a los castellonenses su colaboración en la campaña de primavera en la que han conseguido recaudar 27.747 euros y más de 8.700 kilos de alimentos. Pese a ser una cifra solidaria muy alta, intentarán superarla en la próxima campaña del mes de noviembre.