Castellón aportó 27.747 euros y más de 8.700 kilos de alimentos en la Recogida de Primavera 2025 de los Bancos de Alimentos

Una campaña que ha vuelto a poner de manifiesto la generosidad de la ciudadanía y su sensibilidad ante la necesidad de ayuda alimentaria en muchas familias. Eso si, la asociación solicita con urgencia al Gobierno de España que se aplique la exención del IVA en las donaciones.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Banco de Alimentos
Banco de Alimentos | OC

La Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, celebra los buenos datos de recaudación económica y de alimentos en la última campaña de recogida, pero solicita con urgencia al Gobierno de España que se aplique la exención del IVA en las donaciones.

Se trata de una reivindicación histórica que por fin se ha conseguido, eliminar el IVA de los alimentos en las donaciones. Piden al Gobierno que se aplique lo publicado en la ley antes de la gran campaña de alimentos de noviembre, cosa que supondría un gran ahorro para los Bancos de Alimentos.

Por otra parte Santiago López, presidente nacional de Alimentos Solidarios ha agradecido a los castellonenses su colaboración en la campaña de primavera en la que han conseguido recaudar 27.747 euros y más de 8.700 kilos de alimentos. Pese a ser una cifra solidaria muy alta, intentarán superarla en la próxima campaña del mes de noviembre.

