Castellón anuncia una rebaja del 2% en el IBI y bonificaciones fiscales para inquilinos y hosteleros en 2026

El concejal de Hacienda de Castellón, Juan Carlos Redondo, ha presentado este martes las principales medidas fiscales que se han incluido en el presupuesto municipal de 2026, destacando una reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 2%, que se ha sumado a una rebaja acumulada del 8% desde el inicio de la legislatura.

“Hemos aplicado de nuevo una rebaja en este recibo que afecta a la mayor parte de las familias castellonenses, para que al final del mandato hayamos aplicado una rebaja del 10% en este impuesto, tal y como nos comprometimos”, ha afirmado Redondo durante la reunión que ha mantenido con los grupos municipales PSOE y Compromís.

El edil ha anunciado también que se ha suspendido por tercer año consecutivo la tasa de ocupación de vía pública para bares, restaurantes y cafeterías, con el objetivo de “darles un balón de oxígeno y garantizar la continuidad del servicio de terraza, impulsando así la economía local”.

En cuanto a la tasa de basura, Redondo ha explicado que se ha ampliado la bonificación también a los inquilinos, “para amortiguar el ‘basurazo’ impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez y que sea lo menos duro posible para los bolsillos de las familias”.

Para beneficiarse de esta bonificación, los inquilinos han debido presentar el contrato de arrendamiento, ha indicado el concejal, quien ha añadido que “este descuento también se ha aplicado en las visitas al Ecoparque, fomentando una ciudad más limpia”.

Por último, ha anunciado bonificaciones para las empresas con servicios propios de gestión de residuos, y ha recordado que la próxima entrada en vigor del nuevo contrato de limpieza, con una inversión de 26 millones de euros anuales, incorporará contenedores inteligentes para residuos orgánicos y un sistema de tarjeta ciudadana que premiará a quienes reciclen más.