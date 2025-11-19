Castellón alcanza récord de empleo mientras impulsa el emprendimiento femenino

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado durante la jornada organizada por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora los datos positivos del mercado laboral en la ciudad.

Según Carrasco, la tasa de paro en octubre se situó en el 9,8%, el mejor dato para este mes desde 2008, mientras que el desempleo interanual ha descendido cerca del 6%. Además, la afiliación a la Seguridad Social alcanzó los 102.891 inscritos, la cifra más alta registrada desde 2003. “Estos datos muestran que Castellón es un verdadero motor económico y generador de empleo de calidad para nuestra provincia”, ha afirmado la primera edil.

Carrasco también ha recordado los programas municipales destinados a fomentar el emprendimiento femenino. “Emprender es un camino lleno de obstáculos, y cuando es en femenino, se deben derribar más barreras y desterrar multitud de estereotipos”, ha señalado. Entre las iniciativas destacadas están el Servicio de Emprendimiento, que ha atendido a 137 personas este año, el Taller de Empleo, que permitió emplear a 24 mujeres, y el CIES, que recientemente inauguró el espacio coworking CastellóCREA, con seis proyectos activos, tres liderados por mujeres.

Durante el acto, la escritora y psicóloga Irene Villa ofreció la ponencia principal, recordando que “incluso ante los desafíos más difíciles siempre hay espacio para la superación y el crecimiento”. Carrasco ha subrayado que “un ejemplo inspirador puede ser lo único que necesitamos para vencer el miedo, creer en nosotras mismas y demostrar que somos talentosas, perseverantes y capaces”.

La alcaldesa ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el emprendimiento en femenino, asegurando que seguirá trabajando para crear oportunidades, eliminar barreras y ofrecer herramientas a todas las mujeres que quieran desarrollar sus proyectos en Castellón. “Invito a todas las mujeres a no rendirse y construir su futuro en nuestra ciudad, que cuenta con todo el talento necesario para hacerlo posible”, ha concluido.