Castellón afianza su liderazgo en el turismo de congresos con la captación de cuatro nuevos eventos para 2026

Castellón continúa reforzando su posicionamiento como destino de referencia en el turismo de congresos y eventos profesionales tras cerrar, a lo largo de la última semana, la captación de cuatro nuevos congresos que se celebrarán en 2026. Con estas incorporaciones, la ciudad roza ya la veintena de encuentros profesionales confirmados para ese año, consolidando su agenda dentro del segmento MICE.

Los nuevos eventos captados son el XXX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos (CIDIP 2026), el Congreso Internacional de Nanopartículas con Láseres, el Congreso Nacional de Psicología del Deporte y el III Congreso Nacional de Desarrollo Local. Todos ellos contribuirán a la llegada de visitantes de perfil nacional e internacional y a reforzar el impacto económico del turismo profesional en la ciudad.

La concejal de Turismo y presidenta del Patronato Municipal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que la incorporación de estos congresos “es el resultado de una estrategia clara y sostenida en el tiempo”, orientada a consolidar Castellón como un destino competitivo dentro del mercado MICE. “Estamos apostando por la profesionalización, por una promoción especializada y por una colaboración constante con el sector turístico”, ha señalado.

Miralles ha subrayado además la importancia del turismo de congresos como herramienta clave para avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado y diversificado. En este sentido, ha incidido en que “el segmento MICE contribuye de forma directa a la desestacionalización, permitiendo atraer visitantes fuera de los meses de mayor afluencia y generar actividad económica durante todo el año”. Un impacto que, según ha remarcado, beneficia de manera directa a sectores como la hostelería, el comercio y el transporte.

En esta línea, la concejal ha recordado la reciente puesta en marcha de la Oficina Castellón Convention Bureau, ubicada en la estación de ADIF, así como el lanzamiento de la nueva plataforma digital castellonconventionbureau.org, presentada recientemente ante el sector profesional. “Disponer de una oficina especializada y de una web específica era una necesidad detectada tanto en el Plan Estratégico de Turismo como en las mesas técnicas con el sector. Son herramientas clave para facilitar la captación y organización de congresos y mejorar la atención a organizadores y congresistas”, ha explicado.

Miralles ha enmarcado estos avances dentro de una estrategia de promoción internacional que tendrá continuidad en los próximos meses. Entre las acciones previstas destaca la organización de un workshop profesional de turismo MICE en Burdeos, dirigido a empresas y organizadores de eventos del mercado francés. “Este encuentro nos permitirá presentar Castellón como una alternativa sólida y competitiva para la celebración de congresos y eventos profesionales”, ha indicado.

Asimismo, la concejal ha recordado que Castellón reforzará su proyección exterior con su participación en IBTM World 2026, la principal feria internacional del sector MICE que se celebra en Barcelona, una cita clave para seguir posicionando a la ciudad en los principales mercados emisores de turismo de congresos.